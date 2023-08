Karina Jelinek vendió su anillo de compromiso por varios millones, que le servirán para un sueño

30/08/2023 - 20:13 Pura Vida

Karina Jelinek decidió desprenderse de un objeto de valor que ya no le interesaba tener en su poder y aprovechó para ganar una cifra millonaria al ofrecerlo en una joyería. Se trata de su anillo de compromiso con Leonardo Fariña, que fue tasado por 7 millones de pesos, en enero de este año, es decir, más de 18 mil dólares, de ese entonces.

La modelo contó que un hombre, a quien consideraba su amigo, le robó mucho dinero y uno de sus anillos de compromiso. Entonces, para no seguir perdiendo, decidió vender su otro anillo.

"Tengo este anillo que tiene una historia muy particular, que hoy lo voy a soltar, me quedó de recuerdo", contó la modelo al presentarse en la joyería y grabar su venta para un ciclo que se emite por El Nueve.

Además, contó lo ocurrido con otra de sus joyas: "Era un diamante solitario, me lo robó mi mejor amigo, como mi familia. Me lo tenía que guardar, desapareció y me lo sacó".

"El único que me quedó es este, por ende no tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo", aseguró.

Le ofrecieron 7 millones de pesos y aceptó sin dudarlo. "Quiero irme ya con las valijas a cumplir mi sueño. Son para concretar un proyecto personal muy importante. Muy importante, de verdad... No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida", dijo.