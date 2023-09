Revuelo en redes: la insólita defensa de More Rial a Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

10/09/2023 - 16:36 Pura Vida

La muerte de Silvina Luna despertó todo tipo de reacciones en contra de Aníbal Lotocki, el médico que la operó años atrás y que le provocó complicaciones en su salud que derivaron en su deceso. Mientras un sinfín de famosos apuntan contra el galeno y exigen su detención, More Rial nadó contra la corriente y lanzó una insólita defensa.

La hija de Jorge Rial volvió a ser foco de atención al opinar sobre el doctor en sus historias de Instagram. Todo comenzó cuando la joven se propuso responder preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sobre las cirugías estéticas y otro, sobre Lotocki.

Lejos de mantenerse al márgen, Morena salió en defensa del cirujano:

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó la hija de Jorge Rial.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”, continuó la mediática.





«Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos… Cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, agregó More Rial. Por sus palabras More fue tendencia en redes sociales.

“Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, finalizó su primer y polémico mensaje, según informó el sitio Río Negro.

Luego, cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de Aníbal Lotocki, la hija del periodista sentenció: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, cerró.