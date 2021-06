“Los pacientes en la UTI están superados por la angustia y el miedo, y se concentran en sobrevivir”

12/06/2021 - 00:29 Santiago

Cada vez que un paciente con Covid positivo ingresa a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), las primeras personas a las que logra ver son las que lo acompañarán en toda su estadía en ese lugar, que cuidarán durante su aislamiento de su salud física y mental.

La Lic.Natalia Oneto Vera (MP193) trabaja como psicóloga desde el 2003 en el Hospital Neumonológico Dr Gumersindo Sayago, pero confiesa que “en casi 18 años de profesión nunca me había visto como profesional de la salud mental tan conmovida por la circunstancia que vivimos y por cada caso”.

La profesional, cuenta cómo viven los pacientes allí aislados la situación a la que se enfrentan, también cómo influye el hecho que no puedan ser acompañados por familiares y los desafíos diarios que enfrentan los trabajadores de salud.

¿A cuántos pacientes atendió desde que se inició la pandemia y cuáles eran sus mayores necesidades?

La UTI del hospital Neumonológico Gumersindo Sayago fue inaugurada el año pasado. Tenemos 9 camas en terapia intensiva que han estado ocupadas casi todo el tiempo, haciendo una diferencia entre la primera ola y la segunda. En la primera había momentos en que no todas estaban ocupadas y los pacientes podían estar hasta un mes internados. Pero en este caso en la segunda ola es más complejo porque las internaciones duran un poco menos por la letalidad mayor que se advierte y sobre todo porque apenas se recupera un poco, el paciente se plantea el alta para poder dejar camas disponibles porque estamos en crisis con la magnitud de la ocupación de camas.

¿Todos eran mayores o también personas jóvenes o de mediana edad?

Hay una división entre la primera ola y la segunda. En la primera, la mayoría eran mayores, de mediana edad a ancianos. En esta segunda ola se está atendiendo a pacientes muchos más jóvenes, de mediana edad y hasta adolescentes. Hemos llegado a tener internados pacientes de 18 años, de 29 años, pacientes que han estado intubados, eso se ve mucho hoy por hoy y es lo que más nos está haciendo efecto como equipo de salud a nivel psicológico y físico porque es la cantidad de trabajo que requiere y porque es hacerlo con personas que tienen la edad de uno y de nuestros propios hijos, eso afecta mucho más.

¿Cuál es el estado emocional en el que están los pacientes cuando tienes el primer contacto con ellos?

No se puede generalizar, pero sí podemos plantear algunas cuestiones comunes. Es importante tener en cuenta que estamos viviendo un contexto traumático crónico. Es importante en ese sentido reconocer la situación disruptiva, traumática social que vivimos y este padecimiento, sobre todo en esta segunda ola, que implica una magnitud más tremenda en cuanto a la letalidad del virus y las edades que está atacando, es una situación que implica un trauma, entonces los pacientes están concentrados en sobrevivir. Es muy difícil frente a una realidad que no comprendemos, que no podemos prevenir, concentrarse en otra cosa. El estado emocional de los pacientes es un estado bien complejo porque están superados por el nivel de angustia, de miedo y concentrados en sobrevivir sobre todo. En ese sentido, la mayoría presenta algunos síntomas que tienen que ver con el miedo, la ansiedad, sobre todo angustia, una angustia que los invade y de la que no pueden decir mucho más y en ese punto es donde hay que ayudarlos a poner en palabras lo que les pasa, pero no tanto porque también hay que entender en lo que ellos están concentrados que es en vivir.

¿Cuánto influye en su estado general el hecho que no puedan ser visitados por sus familiares?

Es justamente el hecho clave que requiere la atención y la contención no solo del psicólogo sino de todo el equipo de salud frente a este paciente que no puede enlazarse en este momento límite de su vida, que requiere elaborar un duelo frente a esta salud perdida y el miedo que generar el no saber cómo va a terminar.

El hecho que no pueden ser visitados por sus familiares, el aislamiento es una de las cosas que más afecta pero no solo a él sino a la familia y en ese sentido estamos trabajando en contener a ambos. El contener a su familia es complicado porque las familias se ven atravesadas también por la misma situación de paciente: Están aislados, no internados pero cumpliendo un aislamiento obligatorio en su hogar, o sea que están pasando un momento físico y psíquico muy delicado, de mucha fragilidad, entonces hay que estar para contener al paciente y a la familia en el sentido que al estar aislados, ni siquiera pueden ir a recibir el parte médico y recibirlo a través del celular, ya nos enfrente a una circunstancia de complejidad mayor.

Además, está su otra problemática diaria, que en muchos casos tiene que ver con la desocupación, por lo que la misma pandemia requiere en cuanto a restricciones, etc, y eso lo agrava y las distancias en el caso de los pacientes del interior. Así como el hecho de ver morir otros pacientes durante su internación y hasta familiares mismos internados juntos en algunos casos. Ese impacto es durísimo en su subjetividad.

¿Cómo hacen para tratar que no se corte ese lazo comunicacional pese al aislamiento?

Se va viendo en cada caso, pero la idea es sostener un lazo que muchas veces se da a través de la comunicación con sus familiares a través de los celulares, muchas veces el hecho de pedirles que hagan un cartelito para alentar al paciente, pegarle y que lo lea todos los días o los pacientes que no tienen el celular disponible en la internación Otras veces he tratado de pedirle al familiar cercano si quiere enviar audios de amigos y de más que los envíe por mi teléfono para hacerle escuchar al paciente. Es algo simple que no es una gran estrategia técnica sino basada más que nada en el amor y esto es clave, no es menor a la hora de poder hacer sentir acompañado al paciente, que sus amigos y familia están pensando en él.

¿Hubo casos extremos que la marcaron este año o el anterior?

En casi 18 años de profesión nunca me había visto como profesional de la salud mental tan conmovida por la circunstancia que vivimos y por cada caso. Los pacientes hacen transferencia con uno, nosotros trabajamos con los pacientes y necesitamos crear un lazo para poder contenerlos y hay pacientes y familias que han sido más demandantes. Este año viene más difícil porque hay muchos casos extremos que nos están marcando a nivel de identificación, hay pacientes de nuestras edades internados, graves, intubados, hay pacientes menores, hasta de 18 años que podrían ser nuestros hijos, entonces se están volviendo hoy por hoy casi todos casos extremos que nos están marcando mucho como personal de la salud. Como profesional de la salud mental, uno requiere la neutralidad para trabajar, es lo que indica todo el dispositivo técnico que hemos estudiado. Pero esta pandemia nos viene de algún modo a hacer trastabillar y poner en duda todos nuestros saberes en este intento de contener al paciente, tratar de crear situaciones de lazo con el paciente, de sostener una relación de afecto porque eso es lo que está necesitando. Estos nuevos modos de padecimiento nos solicitan que uno se ubique como profesional desde un lugar para el que muchas veces, si antes se requería una neutralidad para trabajar con el paciente hoy es muy difícil encontrarla porque estamos viviendo una catástrofe y una situación traumática social que nos afecta a todos.

¿Cómo estima que quedará la salud mental de la gente, los que se internaron y los que no tras esta pandemia?

En principio no podemos generalizar, insisto con ello porque cada familia y cada cuerpo lo ha transitado diferente. No obstante, podemos hablar de características en común, los problemas en salud mental sobre todo están presentes en muchos pacientes que en consultorio externo están pidiendo contención porque se generan diferentes crisis de angustia, muertes, síntomas depresivos, ansiedad, los problemas de salud mental van a ir llegando después. Va a ser cuestión de hacer un abordaje post siniestro. Hay que esperar para ver cómo vamos a quedar después de esto a nivel de salud mental, pero en principio va a haber mucho que trabajar. Podemos prever que sí van a quedar consecuencias graves y no tan graves que habrá que trabajar a mediano y largo plazo, relacionadas con estos síntomas que decía antes. Pero en el durante, todavía esta situación que aún insisto no es una realidad que termine de ser del todo comprensible, vamos a estar centrados sobre todo en sobrevivir.





Hoy la estrategia es contener, el hecho es después cómo vamos a quedar, no se puede adivinar pero sí va a haber síntomas de un estrés postraumático a nivel social y eso implica ciertas circunstancias y síntomas, o malestar subjetivo generalizado que se relaciona con la ansiedad, síntomas depresivos.

Los desafíos que afrontan los equipos de salud

¿Cuál es el aspecto más duro de sobrellevar como profesional?

He tenido la suerte de no contagiarme, ni mi familia, pero el aspecto más duro de sobrellevar tiene que ver con la cantidad de fallecimientos y la edad de los pacientes que podemos ser nosotros o nuestros hijos los que están en esta circunstancia que tenemos que atender. Esa identificación es el aspecto más duro de transitar hoy por hoy, sobre todo cuando vemos que estamos internando y atendiendo nuestros propios compañeros de hospital. En este contexto traumático crónico cuesta mucho y nuestra salud física y mental está afectada, pero para el equipo de salud la cantidad de fallecimientos a informar es durísimo en esta segunda ola que nos está marcando bastante. La edad, la letalidad, todo eso impacta en la salud física y mental en la terapia y produce un nivel de angustia muy importante en los profesionales de la salud, estamos centrados en administrar muertes más de lo que somos capaces de procesar como profesionales.

La rapidez, la aceleración en el proceso de desmejoramiento creo que nos enfrenta a una complejidad mayor para sobrellevar este momento, la disrupción que implica este virus sobre todo en el contacto con pacientes covid en terapia, es algo que genera mucho estrés, ansiedad, angustia, no pasa por el miedo a contagiar sino el poder también intentar sobrevivir a la situación y a la aceptación de dejar ir a los pacientes que se están yendo cada vez más rápido. l