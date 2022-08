Alertan por las graves consecuencias que puede acarrear el Trastorno Depresivo Mayor

14/08/2022 - 03:55 Santiago

El considerable incremento de las crisis humanitarias en el mundo, guerras, refugiados, Covid-19, ha potenciado las patologías psiquiátricas, según aseguran los especialistas. Entre estas, la que mayor preocupación causa a la comunidad médica vinculada a la salud mental es el Trastorno Depresivo Mayor (TDM), que no sólo genera graves problemas por sí mismo, sino que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como "la principal causa de discapacidad, entre todos los problemas médicos".

El médico psiquiatra, Dr. Sebastián Alejandro Alvano, es un reconocido especialista del TDM a nivel nacional e internacional, y puso énfasis en advertir que cuando el estado de tristeza, el desgano o el desinterés dura más de una semana, se consulte al médico para iniciar cuanto antes el tratamiento específico, a fin de evitar males peores.

Aseguró, que esta patología, es de una alta comorbilidad, o sea que agrava o genera otras enfermedades, especialmente coronarias, psicológicas, o intestinales, entre otras.

Cómo afecta

"El TDM es uno de los trastornos mentales que afecta las áreas afectivas, neurovegetativas, cognitivas, y es altamente prevalente, tanto que la Organización Mundial de la Salud ya lo ha ubicado como la principal causa de discapacidad entre todos los trastornos y enfermedades médicas", precisó el doctor Alvano durante una visita que realizó ayer a nuestra ciudad para brindar una capacitación a especialistas.

Al mismo tiempo, aseguró que "cuanto más temprano se realice el diagnóstico, más efectivo será el tratamiento", y respecto de los síntomas, explicó que cuando "la falta de interés, la imposibilidad de sentir placer la mayor parte del día, al menos dos semanas, es tiempo de consultar al médico".

"Cuando la persona se da cuenta de estos síntomas, lo importante es que realice de modo urgente la consulta con un médico psiquiatra, ya que cuando más antes lo haga, facilitará una mejor respuesta al tratamiento, porque cuando más se tarda en la consulta, se pueden tener episodios a repetición, y con cada nuevo episodio, la respuesta será menor", amplió.

Luego de asegurar que se trata de un trastorno "que está claramente en ascenso, sobre todo por las crisis humanitarias de los últimos tiempos", alertó entre las complicaciones que "la discapacidad que provoca la depresión es mayor a la que puede provocar cualquier otra patología médica, ya que una persona con depresión grave no puede bañarse, no puede comer, no puede levantarse de la cama, o sea que es una discapacidad muy importante".

Comorbilidad

"Además, es altamente comorbida, o sea que hay morbilidades asociadas y esto es bidireccional, aumenta cualquier enfermedad que se da conjuntamente. Si tomamos las enfermedades cardiovasculares que en algunos grupos es la principal causa de muerte, la depresión puede aumentar la mortalidad de cuatro a cinco veces. Se da también con muchas enfermedades neurológicas, endócrinas, con el cáncer, con el síndrome metabólico, o sea que empeora la morbimortalidad de todas las enfermedades, y a su vez las enfermedades empeoran la depresión", enfatizó.

También fue categórico al sostener respecto de la mortalidad, que "la depresión sola, por sí misma, en alguno de sus tipos, puede conducir al suicidio".

Factores que predisponen y formas de prevención

"El momento social por el que atraviesa el país, puede influir. La desnutrición infantil influye de manera muy importante, la pobreza que afecta sobre todo a los niños, los hogares estresados y con muchos problemas, la falta de perspectiva futura, que son experiencias traumáticas, son un factor que influye de manera importante, sobre todo en quienes tienen una predisposición genética.

Obviamente que la mejor prevención sería una decisión política que evite esta situación, y desde el punto médico, hay medidas que tienen que ver con tener una vida saludable, hacer ejercicio físico, realizar actividades recreativas placenteras, estudiar y, en la medida de lo posible, hacer una psicoterapia basada en evidencia científica".

En el Consejo Médico se realizó un curso intensivo sobre aspectos relacionados al abordaje del TDM

Con una importante participación de médicos psiquiatras y profesionales del área de salud mental, se desarrolló ayer en el auditorio del Consejo Médico de Santiago del Estero, el curso intensivo sobre Trastorno Depresivo Mayor y su comorbilidad con los trastornos de ansiedad, que tuvo como disertante al doctor Sebastián Alvano.

La coordinadora del curso, la doctora Eugenia Ávila, destacó la importancia de este evento para la comunidad médica de Santiago, y agradeció la predisposición y la claridad de conceptos del doctor Alvano.

"Transmitir estos conceptos es de suma importancia, porque es fundamental que los médicos sepan derivar a los psiquiatras a este tipo de pacientes, porque requieren de un tratamiento específico. Estamos en momentos muy difíciles y la comunidad debe estar atenta a los síntomas", dijo la doctora Ávila.

Entre los temas abordados durante el curso, destacó lo relacionado a "la farmacología y la clínica, además del diagnóstico principal y diferencial, las comorbilidades y la evaluación de riesgo".

El profesor Alvano es médico con Diploma de Honor de la Facultad de Medicina de la UBA; tiene doble diplomatura en Psiquiatría y Psicoterapeuta, y es cofundador, director y profesor estable de la Maestría en Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro.