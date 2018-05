Barrios habló de un caso que trajo polémica en el equipo de Guillermo

Fotos SELECCIÓN. Wilmar Barrios, en Colombia.

El volante colombiano Wilmar Barrios se encuentra entrenando con la selección de su país de cara al Mundial de Rusia 2018 y ayer habló de una cuestión que trajo polémica y que ahora salió a aclarar.

"Me siento bien, día a día vengo trabajando, se me cuestionó en Argentina, me quedé callado para no armar polémicas, más allá de lo que se haya dicho puertas hacia afuera, pero eso quedó allí y estoy pensando en esta linda oportunidad y prepararse muy bien. Me siento bien", dijo el jugador cafetero en relación a su ausencia en los últimos partidos de la Superliga jugando para Boca Juniors.

Cabe recordar que en aquella ocasión, se dijo que Barrios no quiso asumir los cotejos decisivos para permitir una mejor y rápida recuperación teniendo en cuenta que si lo hacía podía poner en riesgo su integridad física y más aún cuando el Mundial de Rusia estaba cada vez más cerca.

Con respecto a la actualidad de Colombia que jugará este viernes un amistoso con Egipto señaló: "Ya estamos pensando en Rusia, con mucho entusiasmo, ilusión, dejando todo en cada entrenamiento".