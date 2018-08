El representante de Nahitan Nández se refirió a su futuro

Fotos ¿SE VA? El volante ya no es titular en Boca y podría emigrar a Europa.

08/08/2018 -

Campeón y capitán en Peñarol. Buenas actuaciones en la Selección Juvenil y, con sólo 22 años, ya se ganó un lugar en la Mayor comandada por Tabárez jugando su primer mundial en Rusia 2018. Nahitan Nández juega como un experimentado y demuestra garra de sobra dentro del campo de juego.

Tal es así que, al llegar a Boca Juniors, pudo insertarse sin problema en el equipo empezándose a ganar el cariño de la gente luego de tirarse a trabar de cabeza en su primera acción en La Bombonera. Y en su primer año, también se consagró.

Ahora, si bien el presidente Daniel Angelici no busca vender a ningún jugador, tiene chances de irse. Pablo Bentancur, representante del uruguayo, contó cómo es su situación en diálogo con "Sport 890": "Celta de Vigo hizo una oferta formal a Boca por Nahitan y fue desechada porque no llegó a colmar las expectativas del club, yo también entendí que era baja. Ahora estoy en Alemania por una posibilidad para él. Sé que el sistema táctico que busca utilizar el DT lo deja afuera y él no merece estar en el banco. Estamos buscando una salida que sea buena para las dos partes".





Renovación

Por último, el representante del volante se refirió al ofrecimiento que le hizo el club para renovar el vínculo de Nández, pero dejó en claro que lo seduce mucho la idea de emigrar al fútbol alemán.

"Boca ofreció renovar el contrato y que Nahitan se quede porque apuntan a ganar la Copa Libertadores, lo necesitan. Pero se va a decidir en estos días. El fútbol Alemán le viene bien a su estilo", concluyó Pablo Bentancur.