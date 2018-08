Tévez fue categórico: "Cuando no le haga bien a Boca, me iré"

Fotos HUMILDAD. Carlitos puso al club por encima de los nombres. "No pido explicaciones cuando me toca jugar ni cuando voy al banco", dijo.

-

El delantero Carlos Tévez afirmó ayer que cuando "no le haga bien" a Boca Juniors se "irá" del club, en el cual no se encuentra atravesando una buena etapa desde su regreso del fútbol de China.





"Lo más importante es el club más allá de que uno quiere jugar. Cuando no le haga bien a Boca me iré", aseguró Tévez en declaraciones realizadas a radio La Red.





Sin continuidad en el primer equipo; un supuesto planteo al entrenador Guillermo Barros Schelotto antes del encuentro ante Huracán, al cual finalmente ni siquiera fue convocado, enmarcan el presente de Tévez.





"No pueden decir que tuve un bajo rendimiento porque no jugué mucho. Estoy preparado para cuando me toque", indicó Tévez.





El "Apache" formó parte de la delegación de Boca que ayer viajó a Paraguay, donde hoy enfrentará a Libertad para definir el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.





"No pido explicaciones cuando me toca jugar ni tampoco las pido cuando me toca estar en el banco. Lo importante es estar acá con el grupo y transmitir que mañana (por hoy) hay que pasar", puntualizó el delantero "xeneize".