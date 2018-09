Darío Benedetto volvió ayer y fue ovacionado

03/09/2018 -

Darío Benedetto volvió a jugar en la Bombonera luego de casi diez meses y los hinchas le regalaron una tremenda ovación.

Entró por Wanchope y al toque reventó una pelota en el travesaño que hizo delirar a la 12 y a todos los boquenses en un estadio colmado.

No hay un solo hincha de Boca Juniors al que no le guste Wanchope. El cordobés ha sabido ganarse al público a fuerza de sacrificio y goles. Pero a la hora de compararlo con Darío Benedetto, el ex delantero de Huracán queda rezagado.

Y ayer contra Vélez la Bombonera se los demostró: el Pipa es el 9 de la gente.

La ovación que recibió en su regreso oficial al campo de juego del estadio más visitado de la República Argentina hizo que más de uno se fuera con disfonía de vuelta a casa. Imagínese entonces lo que hubiera pasado si ese remate que sacó a los 38’ de la segunda mitad se habría metido en el arco en lugar de reventar el travesaño.

Había entrado por Wanchope Ábila a los 29’ , apenas 11 minutos antes de sacar ese bombazo con el que casi convierte. No se lo dio, igual que el jueves en Asunción por la Copa. De lo que si puede estar seguro el hincha de Boca es que el Pipa está y va a aparecer cuando el equipo más lo necesite. Verlo en la cancha ya fue algo muy bueno.