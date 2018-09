"Wanchope" Ábila revolucionó el mundo Boca

Fotos FIGURA. Ramón Ábila vivió un martes a pleno con dos situaciones que generaron algo de preocupación en Boca.

Boca Juniors se prepara para enfrentar este fin de semana a Argentinos Juniors por la Superliga y ayer el nombre que más se escuchó en la entidad de la Ribera fue el de Ramón "Wanchope" Ábila.

¿Que pasó con el delantero?, por un lado en la práctica matutina debió abandonar cerca del final por una molestia muscular. Un rato después, tras someterse a estudios, el club brindó el parte médico. "Lesión de grado 2 en el sóleo derecho", fue el comunicado.

En principio, la idea de Guillermo era que Ábila tuviera minutos el sábado ante Argentinos, a las 20 en La Paternal. Como no puede jugar ante Cruzeiro por estar suspendido por la Conmebol, el "Melli" analizaba incluirlo entre los 11 en la Superliga. Pero esta lesión, que sería un desgarro pese a que esa palabra no fue utilizada en el parte médico, lo deja afuera del duelo ante el "Bicho"; y sería un milagro que llegue a jugar contra River, el domingo 23 en la Bombonera. Es más, quizás ni llegue a la revancha con Cruzeiro en Belo Horizonte, el 4 de octubre.





Bajón para Boca en este sprint de partido importantes. Con Argentinos, Cruzeiro, River, Colón y después otra vez Libertadores. Sin "Wanchope", Boca cuenta con Tévez, Zárate y Benedetto como números 9, hay recambio. Pero se pierde a uno que venía de racha.

La otra situación es sobre el pedido de aclaración que hizo Libertad de Paraguay ante la Conmebol por el caso de la inhabilitación de "Wanchope" que finalmente se confirmó que debía una fecha de suspensión para jugar en torneos internacionales.

La polémica del 2018 en la Conmebol fue la utilización de jugadores inhabilitados para las competencias. Pagó Temuco por Requena en la Sudamericana, con lo que San Lorenzo logró el pase. También, Santos, por el indebido uso de Carlos Sánchez, contra Independiente, en la Libertadores. También, porque River utilizó a Zuculini en la fase de grupos y en la ida ante Racing de octavos de final de la Libertadores. Pero la "Academia" protestó después de las 24 horas que marca el reglamento y no prosperó su queja.

La última polémica surgió con Ramón Ábila. Quien jugó tanto en fase de grupos como en la ida de octavos con Libertad de Paraguay. "Wanchope" no jugó la revancha supuestamente por una gripe, aunque quedó instalado que Boca no quiso exponerse a un reclamo del club guaraní. Tan fuerte es la ida que el ex Huracán (en ese club fue expulsado en 2016 por el que arrastraría una suspensión) no enfrentaría a Cruzeiro en la ida de cuartos.