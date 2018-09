Marcos Díaz podría llegar a Boca, pero...

Fotos ARQUERO Marcos Díaz es el elegido por Boca para tratar de cubrir la ausencia del lesionado Andrada aunque todo va a depender si realiza la oferta formal.

25/09/2018 -

¿Boca Juniors finalmente irá por Marcos Díaz?, el arquero de Huracán está en los planes del Xeneize para reemplazar al lesionado Esteban Andrada y ayer prácticamente ya dio el visto bueno para iniciar las negociaciones con su par del Quemero.





Pero hay una cuestión, el presidente del Globito hizo declaraciones al respeto y dijo que hasta ahora no hubo ningún contacto con la dirigencia de Boca para hablar sobre este tema.





"Huracán lo necesita para seguir sumando puntos. Hasta ahora no hubo contactos por el jugador. Boca y Huracán no se comunicaron. Debería terminar el campeonato atajando en Huracán, pero no puedo asegurar nada y no se dio una situación como para analizarlo con la comisión directiva", dijo el titular del Quemero, Alejandro Nadur que además confirmó que su club ya le hizo una oferta "formidable" al arquero para la renovación del contrato.





El ofrecimiento

¿Y que piensan en Boca?, se supo que la entidad de la Ribera le ofrecería a Huracán dos millones de dólares por el arquero que en tres meses quedará libre del Globito.





La idea, además, es ofrecerle a Díaz un contrato por tres años."Estoy cómodo en Huracán’, dijo el arquero, pero indudablemente la propuesta de Boca asoma tentadora. Ah, para motivar todavía más al Xeneize a contratarlo y al Globo a elevar su cotización, el arquero viene de atajar bárbaro en la victoria con Tigre.

Guillermo Barros Schelotto quiere tener cuanto antes un arquero para que se meta rápido en el plantel, ya que la idea es que ataje en el partido de vuelta ante Cruzeiro, por la Copa. Por eso, en el caso de que no se defina rápidamente la situación de Díaz, la opción que manejan Angelici y el DT es ir por Guido Herrera, el arquero de Talleres, que se mantiene en consideración.