"No me haría expulsar para ir"

08/11/2018 -

El mediocampista de Zenit de Rusia, Leandro Paredes, un producto de la cantera xeneize, aseguró que no se hizo expulsar el domingo en el torneo ruso para asistir a la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River. "Jamás me haría expulsar para ver a Boca. Soy un profesional. Tenía pasaje para el sábado, pero el Zenit me autorizó viajar antes", manifestó Paredes.





Paredes es titular indiscutido en Zenit y el domingo pasado recibió la doble tarjeta amarilla, a siete minutos del final, en el triunfo ante Akhmat Grozny por 1 a 0 de la 13ra. fecha del campeonato ruso.

El ex Boca opinó que el Superclásico es "un partido diferente a todos", que tendrá su correlato el sábado 24 en el Monumental con la definición de la Copa Libertadores.





"Ese Superclásico será histórico y ojalá lo disfrutemos todos. La verdad me dan ganas de estar ahí, de jugarlo", concluyó Paredes.