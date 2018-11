Síndrome de Waardenburg: Cómo se produce, sus síntomas y causas

18/11/2018 -

Trastorno con causas genético en lo neuropsicológico y 0rgánico

Existen una gran cantidad de diferentes alteraciones y afecciones que pueden dañar y perjudicar nuestra salud. Muchas de ellas son altamente conocidas por la mayor parte de la población, especialmente cuando son relativamente prevalentes o peligrosas. La gripe, el cáncer, el sida, la diabetes o el Alzheimer son solo algunos ejemplos de ello. Ocasionalmente también algunas que no son muy tenidas en cuenta por la mayoría de la población también saltan a verlas muy importantes ante epidemias o campañas de concienciación, como el ébola, la enfermedad pulmonar obstructiva crónico (Epoc) o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Pero son muchas las enfermedades de las que prácticamente nunca hemos oído hablar, como ocurre con las consideradas como raras o una gran cantidad de trastornos de tipo genético. Uno de ellos es el síndrome de Waardenburg.

Las diferencias entre síndrome, trastorno y enfermedad

En el ámbito de la salud y de la neuropsicología, es muy frecuente el uso de tres conceptos clave: el síndrome, el trastorno y la enfermedad. Se trata de palabras con mucha fuerza, porque a nivel popular acostumbran a asociarse a la falta de salud y los problemas en el organismo, algunos de los cuales podrían ser crónicos y por lo tanto no tener cura. Sin embargo, eso no significa que en los entornos científicos, académicos y de la salud se utilicen como sinónimos. De hecho, no lo son. A continuación hablaré sobre las diferencias entre la enfermedad, el síndrome y el trastorno, pero antes debemos aclarar el significado de la palabra "síntoma" para poder entender todo el resto.

¿Qué es un síntoma?

En el ámbito de la salud, un síntoma es la expresión de un estado anómalo, es decir, la consecuencia de un fenómeno que se está manifestando en un cuerpo. De este modo, un síntoma podría ser una señal de alerta de que un paciente puede tener su salud comprometida de algún modo, o podría ser una "falsa alarma". Es decir, un síntoma puede ser muchísimas cosas, y el hecho de que estén presentes no sirve como confirmación definitiva de que la salud de alguien se vea comprometida: por ejemplo, un paciente puede decir que le duele la cabeza (síntoma) sin que esto sea señal de que se tiene una enfermedad.