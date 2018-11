Guillermo: "Hay que poner a los mejores"

Fotos CONFORME. Guillermo Barros Schelotto dijo que Boca ganó el partido ante Patronato desde la tenencia del balón.

18/11/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó ayer que para el desquite con River Plate de la definición de la Copa Libertadores de América debe "poner a los mejores y a los que sientan jugar una final".





"El partido será parejo, luchado y peleado al igual que fue el primero. No creo que haya favoritos, es una final muy pareja y los dos tienen mucho mérito de haber eliminado a todos", expresó el técnico en conferencia de prensa.





"Necesitamos once jugadores que corran los noventa minutos y si Pavón no está para hacerlo no puede jugar", aclaró el entrenador, que casi dio por descartado al atacante que se lesionó en la ida.





Y siguió: "Estamos bien y ojalá que logremos el objetivo de ganar la Copa. Más allá de la edad, hay que poner a los mejores y a los que sientan jugar una final. Sea joven o grande, tiene que estar preparado para jugar esta clase de partidos".





En cuanto a los once que maneja para poner en cancha de River, Guillermo dijo que lo decidirá en los próximos días y que probará todas las variantes en las prácticas.





"La lesión le abre la chance a algunos jugadores y vamos a trabajar con las variantes que podemos tener. Zárate, Cardona, Tévez, Espinoza, son jugadores que pueden estar y vamos a definirlo el viernes antes del partido", comentó.





Una respuesta parecida dio sobre el arquero, entre los candidatos Esteban Andrada y Agustín Rossi.





Al ser consultado por la victoria 1 a 0 frente a Patronato, Guillermo señaló: "Obviamente, es difícil enfocarse en este partido teniendo una final en siete días. Pero, lo ganamos desde el manejo y el dominio. En el primer tiempo nos faltó acertar en el último toque".