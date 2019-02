Zárate dijo que no hay problemas con Tévez

Fotos MARCÓ Mauro Zárate convirtió un golazo en la victoria de Boca Junior ante San Martín de San Juan

01/02/2019 -

Zárate no mostró ningún tipo de molestia por las declaraciones de Tévez, que había expresado que su llegada bajo la dirección de Barros Schelotto era para sacarlo. Sobre la victoria de anoche afirmó: "Salió todo redondo". Dentro de las frases que dejó el "Apache", una de las más fuertes fue en la que aseguró que el Mellizo trajo a Mauro Zárate para sacarlo. Pero después de la victoria sobre San Martín el ex Vélez dijo: "Carlos habló y sabía que nunca hubo ningún problema, ni lo va a haber". Más allá de esa polémica, el delantero habló del encuentro. "Tuvimos ocasiones. A veces entran, a veces no. Erramos bastante y conseguimos poco. Después se abrió el partido con los goles y lo supimos manejar bien", dijo.