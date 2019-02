Nicolás Burdisso y el mercado de pases que se viene en Boca: "La idea es poner la plata fuerte en junio"

23/02/2019 -

Después de un 2018 cargado de emociones, Boca inició un nuevo año con muchas modificaciones desde las distintos sectores que componen la institución. Dentro de esos cambios llegó Nicolás Burdisso, que se sumó como director deportivo del Xeneize. Y el ex defensor habló en las últimas horas para marcar que en el próximo semestre, con otro panorama, se apostará aún más fuerte.

‘La idea es poner la plata fuerte en junio. Empezamos a trabajar el mercado sin entrenador, con todo por hacer. Y el mercado de enero es para recaudar, nadie quiere desprenderse de su jugador. A los grandes jugadores, además, hay que trabajarlos’, señaló en Un Buen Momento. Y agregó: ‘Ojalá se nos dé algo fuerte, pero ojalá no lo necesitemos. Tenemos un equipo de renombre, hay que crear el entusiasmo que necesita Boca para ir por todo’

Burdisso analizó, por otra parte, la personalidad que necesitan los jugadores del Xeneize y sobre el cambio de humor que se vivió por la derrota ante Atlético Tucumán. ‘Hay un entrenador, una dirección deportiva, y los jugadores son una consecuencia de eso que se absorbe. Lo mejor que puedo lograr yo es que se hable de fútbol. Obviamente, vamos a tratar que se hable bien y no mal como ahora. Más allá de eso, hace dos días era el mejor arranque de la era de Angelici. Sí, concuerdo que se puede jugar mejor, pero era el mejor arranque’, expresó.

El lapsus de Pavón después del partido con Belgrano fue otro de los temas que tocó el ex central. ‘Los de Cristian fue mala suerte porque sabía el resultado de Racing, en el vestuario lo estábamos diciendo. Seguramente no estuvo lúcido en el momento de declarar. Hoy en día, en esas cosas, tenés que estar atento. No hay que dar de comer en un momento en el que, como yo le dije, que venía en crecimiento. Estaba empezando a sumar hábitos que Alfaro quería que sume’, tiró.

Sobre la política de compra e Inferiores, Burdisso declaró: ‘Boca ha sido concreto en la búsqueda de la excelencia del primer equipo en los últimos años. Ha comprado, es una política, no mejor ni peor. Yo defiendo mi puesto en forma general, desde las Infantiles hasta la Primera. Hice ese camino, así lo entiendo. Lo que pasa es que el proyecto de tener chicos en Primera no tiene credibilidad si no ganás el domingo’.

Por último, se refirió al presente de Tévez.

‘Es un tipo auténtico, muy simple. Carlos tira para el grupo, no voy a hablar de sus declaraciones, no voy a hablar de su relación con Guillermo. Él nos va a seguir dando su carisma’, cerró.