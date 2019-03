Alfaro sobre la rabona de Buffarini: “Estuvo muy bien. Lo felicité”

Hoy 18:41 -

Tras el partido en el que Boca venció al Deportes Tolima por 3 a 0, Gustavo Alfaro no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Julio Buffarini, uno de los más cuestionados por tirar una rabona ante San Lorenzo, equipo con el que salió campeón de la Copa Libertadores.

“Estuvo muy bien tirada, lo felicité. Cuando lo tiró hoy le digo ‘la verdad te felicito, tenés huevos y tenés talento’”, aseguró el entrenador del Xeneize tras el contundente triunfo en La Bombonera.

Y cerró: “El otro día era un muy buen momento del equipo y ‘Buffa’ estaba haciendo un partido bábaro, entonces me parece que tiró una rabona no para sobrarlo a San Lorenzo o sobrar el partido. No fue para gastar, fue una demostración de confianza”.