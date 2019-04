VIDEO | Gribaudo le contestó las burlas a D'Onofrio

Fotos Christian Gribaudo.

Hoy 20:38 -

El Secretario General y candidato a presidente de Boca, Christian Gribaudo, le respondió a Rodolfo D’Onofrio, titular de River, y le bajó el tono a las cargadas entre ambos clubes. Para ello, recurrió al descenso del “Millonario” en 2011.

“A mí también me mandan cosas... Cuando venía para acá me mandaron una foto de una persona con una camiseta de River, sacándose una foto en el obelisco. ¿Saben lo que hay en el Obelisco adelante? Una 'B'... Y eso me causa gracia”, expresó el funcionario xeneize.

Recordemos que este pasado 3 de abril, cuando Boca cumplía 114 años, el presidente de River comentó en tono jocoso que se cumplían 114 días de la final de la Libertadores en Madrid.