06/06/2019 - 00:30 Mundo Boca

El volante ofensivo Maximiliano Meza, actualmente en el fútbol mexicano, dijo hoy que “Boca le mueve la estantería a cualquier jugador”, al admitir que está al tanto de que el club de la Ribera realiza negociaciones para incorporarlo.

El ex jugador de Independiente, quien desde hace seis meses pertenece al Monterrey, señaló que le causó agrado la noticia que le comunicó su representante, quien le contó acerca de las negociaciones que Boca lleva adelante con el club mexicano.

“Lo que te hace pensar en volver a la Argentina es Boca”, expresó Meza en diálogo con Fox Sports.

El expreso pedido del entrenador Gustavo Alfaro también lo hace pensar en el regreso: “¿Si influye Alfaro? Es muy importante que un técnico te quiera. Ya lo tuve (en Gimnasia y Esgrima La Plata) y lo conozco bien”, añadió Maxi Meza.

En cuanto a las negociaciones, el jugador dijo que conoce “el interés de Boca, pero por respeto a Monterrey mucho no voy a hablar”.

De vacaciones en la Argentina, tras el final de la temporada en México, Meza, quien no es titular en Monterrey, manifestó que “Boca es un club muy importante, yo siempre trato de aprovechar las oportunidades que se me dan en mi carrera y esto es una oportunidad”.

“Si se da, bienvenido sea. Si no, estoy muy contento en México. Tienen unas instalaciones increíbles y me han recibido de la mejor manera. Todo lo que me pasó hasta ahora son cosas lindas y lo estoy disfrutando”, agregó, aunque aclaró que “no hablé con nadie de Boca, de eso se encarga mi representante y por él me enteré del interés”.

En cuanto a las negociaciones, si bien desde Boca no hubo aún información oficial, se sabe que Monterrey no quiere saber nada con una posible oferta por un préstamo y que solo liberarían a Meza si el club de la Ribera paga la cláusula de 17 millones de dólares por su salida, o que se incluyan jugadores en la negociación.

“Toto” Salvio

Por otro de los jugadores que pretende Boca, Eduardo “Toto” Salvio, de Benfica, el club portugués también rechaza la posibilidad de un préstamo: quiere dinero y un jugador: Cristian Pavón, a quien el “Xeneize” busca transferir.

En la lista de posible refuerzos también están Ever Banega y Javier Pastore.

El primero tiene un año más de contrato en Sevilla, pero por su cabeza empezó a cruzarse la posibilidad del regreso al fútbol argentino, mientras que el segundo juega actualmente en la Roma y su salida será muy complicada debido a que es un jugador de alta cotización.

Otros nombres que fueron mencionados son los de Matías Silvestre, libre de Empoli; Ignacio Pussetto, de Udinese, y Guido Carrillo, de Southampton.