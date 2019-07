Gustavo Alfaro: “Si es por mí que se queden todos”

09/07/2019 - 00:15 Mundo Boca

Boca Juniors sigue de pretemporada en Estados Unidos y mañana por la noche jugará su tercer amistoso ante Tijuana para ir afilando detalles de cara a lo que se vendrá más adelante con los difrentes compromisos a asumir, entre la Copa Argentina, la Superliga y la Copa Libertadores de América.

Y en materia de refuerzos, hasta ahora el entrenador Gustavo Alfaro cuenta con el volante Alexis Mc Allister y espera por otras novedades que pudieran surgir.

“No me resigno. Nosotros luchamos día a día. Yo no quiero que se me vaya ninguno. Si es por mí que se queden todos y retocar donde yo siento que tengo que retocar. Pero yo soy también de darles libertades a los jugadores en ese aspecto. Yo no puedo tenerlos contra su voluntad”, expresó el técnico cuando fue consultado sobre el presente del equipo y de las chances que tienen algunos jugadores de llegar o de irse del club.

Luego agregó: “No solamente te moviliza el dinero. Hay distintas cosas, distintos momentos. Hay un montón de avatares que pasan por la cabeza del jugador, por sus cuestiones personales, por un montón de situaciones. Y a veces es muy sencillo analizarlas desde fuera, y hay que estar en el hecho cotidiano para entenderlos. No soy el dueño de los jugadores. Nunca le voy a trabar la salida a un jugador para que se pueda ir si lo desea. No sé en cuántos lugares del mundo vas a poder estar mejor que en Boca”.

Sobre la pretemporada

También, el entrenador se refirió al trabajo de la pretemporada.

“Lo positivo, no por los resultados, sino que por algunas cosas que vinimos a buscar acá a Estados Unidos, o que estamos buscando desde que empezamos a trabajar en Cardales, es tratar de encontrar el equilibrio entre las líneas, de tratar de ser un equipo mucho más compacto y más parejo, en tratar de trabajar más el primer pase, fundamentalmente sobre la posibilidad de darle una salida clara al equipo desde el fondo, la movilidad que debemos tener en tres cuartos para trabajar, eventualmente con tres enganches, que floten en esa zona de volantes”, dijo.