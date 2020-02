Bienvenidos al Podcast de EL LIBERAL: hoy Bernardo Stamateas

04/02/2020 - 23:31 Podcasts

“A muchas personas que sufren violencia de parte de sus parejas, es común que se les pregunte ´porqué no lo dejás´, hay que saber que no es fácil salirse porque se trata de un vínculo basado en el temor”, explica el psicólogo, escritor y conferencista Bernardo Stamateas en entrevista exclusiva con EL LIBERAL. Pero no todo está perdido ni muchos menos.

El drama que en no pocos casos se sufre en silencio, tiene una diversidad de matices, aunque los mismos patrones de conducta de parte del agresor y de la víctima. No es una problemática exclusiva de determinada posición social ni económica.

Stamateas responde en este primer podcast de EL LIBERAL acerca de las maneras de reconocer personalidades violentas y controladoras, así como también envía mensajes claros para que aquellas personas que están sufriendo un contexto de agresividad física, económica o psicológica, tengan una voz de guía para saber cómo manejarse.

Un diálogo franco con palabras sencillas que se reeditará periódicamente con Bernardo, pero también con destacadas personalidades santiagueñas, nacionales e internacionales sobre los temas de candente actualidad en los podcast de diario EL LIBERAL.

