La santiagueña Estefanía Iglesias cubrirá la entrega de los Oscar para la cadena de TV Univisión

09/02/2020 - 13:03 Pura Vida

La actriz, modelo y conductora de TV santiagueña, Estefanía Iglesias, cubrirá la entrega de los Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas cuya gala central se realizará esta noche, a las 22, en el Dolby Theay Theatre de Los Ángeles.

Estefanía contó a EL LIBERAL: “Voy a cubrir los Oscar para Univisión, único medio de habla hispana en el cuarto donde entrevistan a los ganadores. ¡Estoy feliz!”.

Estefanía luce su talento actualmente en “Ni con ellas, ni sin ellas” por KTNQ 1020 AM Univisión Radio. Se trata de uno de los programas de Univisión que, de lunes a viernes, se transmite en vivo desde la ciudad de Los Ángeles.

Iglesias, quien vive en Los Ángeles, brilló en producciones hollywoodenses de renombre. Entre 2005 y 2007 trabajó en “Se dice amor”, “Zona 22” y en los cortos “¿Have You Ever Thought About It?”, “TV: The Movie”, “The Red Door” y en la película “Ladrón que roba a ladrón”.

Entre los años 2008 y 2009 fue parte de las novelas “Descontrol”, “Secretos” y “Vidas Cruzadas”, además trabajó en las películas “Djinn”, “Penthouse”, “American Playboy”, “Vampiro” y “Down for Life”, además del corto “Loma Lynda: The Red Door”. En el 2012 actuó en el filme dramático “Crossroad”.

Además, Estefanía sumó su voz para decir basta a la violencia de género.

Reconocimiento del alcalde de Los Ángeles

Además, Estefanía recibió otro reconocimiento del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y la ciudad “por empoderar y servir a la comunidad latina en USA”.

La profesional santiagueña, el año pasado, había recibido otras distinciones de las ciudades de Los Ángeles, además de la de Lynwood y de la Asamblea Legislativa de California. La prestigiosa artista, quien construyó una brillante carrera como modelo, actriz y conductora en Los Ángeles. “Son reconocimientos como personalidad pública y por mi compromiso con mi comunidad, especialmente las mujeres latinas en USA”, remarcó la bella mujer a EL LIBERAL.