Alonso, en contra de los “challenges”

20/03/2020 - 01:07 Mundo Boca

El defensor de Boca Juniors Junior Alonso se mostró molesto con la actitud de muchos de sus colegas de participar en el “desafío del papel higiénico”, dado que consideró que ese elemento es fundamental para las personas durante la pandemia del coronavirus.

“Dejen de romper los huevos con los challenges”, escribió en su Instagram el paraguayo, con algo de humor, con algo de crítica.

“Cuando me levanté decidí poner el mensaje porque estoy cansado de esto. ¡Tantos videos! Creemos los futbolistas que somos muy importantes... Los ves cortándose el pelo, regando las plantas, tomando mates y no sé qué y no se cuánto más. Prendés la televisión y están ahí también”, dijo el defensor paraguayo, de 27 años.

“Desde ayer ya estaba pensando en el #Challenge y dije: “Si hoy a la mañana me levanto y encuentro otro video de éstos, voy a decir que estoy cansado“, repitió Alonso en declaraciones realizadas a Radio Del Plata AM1030.

El desafío del papel higiénico nació en Europa entre aquellos futbolistas que buscan alternativas para pasar el tiempo en su casa, y rápidamente se volvió furor en todo el mundo.

“No se qué hacen con el papel higiénico. Porque si vas a los supermercados ves que en algunos lugares hay escasez. No entiendo si lo usan sólo para hacer estos jueguitos. Es increíble”, comentó Alonso.

Luego, Alonso se refirió a su rutina después del parate a que se viera sometido el fútbol por la pandemia de Coronavirus.

“Me levanto a las ocho para hacer todos los ejercicios que tenemos previstos con el preparador físico del club, también tengo una dieta que cumplo en casa de manera normal. Estamos cuidándonos de todo lo que se pueda venir”, puntualizó.

El profesionalismo de Alonso es evidente y es algo que estuvo en él desde siempre. Incluso César Farías, el técnico que tuvo en Cerro Porteño, le destacó eso. “En una entrevista le preguntaron por mí y dijo que yo era como un alemán por mi forma de entrenar, mi profesionalismo y mi conducta afuera de la cancha. Y me quedó... Incluso, muchos de mis compañeros me dicen Jürgen”, contó el defensor.

Además, en otra entrevista con el diario Olé, Alonso aseguró que su paso por el Lille de Marcelo Bielsa lo ayudó. “Él es una persona que entrena al ciento por ciento, es muy exigente. Aprendí muchísimo, como jugador y ser humano”, expresó.

Trato de no preocuparme por el contrato. Son tiempos que no podemos manejar. Hasta el 31 de mayo pueden ofrecer renovar”, dijo sobre su vínculo.l