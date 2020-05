Hoy por hoy, el contrato de Tévez es la cuestión en Boca

20/05/2020 - 00:48 Mundo Boca

Carlos Tévez, quien se entrena en la localidad bonaerense de Maipú, ubicada a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sigue a la espera de que alguien de la secretaría de fútbol de Boca Juniors se contacte de cara a la renovación de su contrato, que termina el 30 de junio.

Acompañado de su familia, la esposa y sus tres hijos, el futbolista aguarda por un contacto con el club de la Ribera, tema que habitualmente maneja su representante Adrian Ruocco.

Tévez habla semanalmente con el entrenador Miguel Russo para coordinar los trabajos y también se contacta con el preparador físico Damián Lanatta, quien coordina de forma virtual los trabajos que cumplen los jugadores en el marco de la pandemia de coronavirus.

Allegados al jugador le dijeron a Télam que, más allá de que desde el comienzo de la cuarentena el “Apache” solo se mentaliza en cuidarse por la pandemia y cumplir junto con su familia el aislamiento social preventivo y obligatorio, por su cabeza empieza a pesar el futuro.

Por el lado de Boca, y no obstante las recientes declaraciones del presidente Jorge Ameal, quien sostuvo que “el contrato de Tévez se va arreglar rápido, él es un ídolo de Boca”, la idea es tomarse su tiempo.

Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera y encargado del fútbol del club, se contacta día a día con el presidente Ameal, y se sabe que el tema Tévez es uno de los principales en sus charlas.

Pero ambos saben que todavía no se sabe qué va a pasar con el fútbol este año y todavía no hay fecha precisa para una posible vuelta de la Copa Libertadores, el gran sueño de Carlitos y de todo Boca.

También están de acuerdo en que la situación de los clubes en el mundo no es lo mismo que al comienzo de la pandemia y que los números del contrato del capitán de Boca estará lejos de su última etapa, cuando presidía la institución Daniel Angelici, y que tendrá premios por objetivos.

En junio seguramente habrá una reunión, posiblemente virtual, entre los ídolos Román y Carlitos. Allí se hablará sobre el estado del delantero tanto en lo físico como en lo mental, además de conversar sobre el plan que tiene el club que lo vio nacer para que Tévez se retire con toda la gloria con la camiseta que ama.

Carlos Tévez, de 36 años, desde la llegada de la nueva comisión directiva a fines de diciembre del año pasado se convirtió en una de las claves del equipo que dirige Miguel Russo, actual campeón de la Superliga.

Deseo frustrado

Por otro lado, ayer trascendió que Tévez, durante su paso por Europa, había mostrado interés en jugar en Real Madrid de España.

“En aquella época, Carlos Tévez reunía todas las condiciones para triunfar en el Real Madrid. Era un ganador nato, nunca se rendía, peleaba, marcaba goles, era un buen compañero. Eso me atraía mucho, pero no pudo ser. Después de hablar con él, se confirmó mi pensamiento. ¡Tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid!”, recordó Pedrag Mijatovic, ex director deportivo del Real.