Harrison Ford, Brad Pitt, Adam Sandler, Oriana Sabatini se suman a la cartelera que Netflix preparó para octubre

06/10/2020 - 15:23 Camerino

Oktoberfest: cerveza y sangre

En 1900, en Munich, el ambicioso cervecero Curt Prank utiliza tácticas brutales en su búsqueda para construir una cervecería que dominará el lucrativo Oktoberfest de la ciudad. Calificada como drama, cuenta con seis capítulos, en los que se presenta una guerra de familias por dominar el mercado y tener la supremacía con el festival más grande del mundo dedicado a la cerveza. Disponible desde el 1° de octubre.





El secreto bien guardado

Primera temporada de esta serie que transcurre en el verano de 1940 cuando Amalia, una joven judía de clase alta descubre el amor con Marthin Muller, un oficial nazi. Él vuelve a Alemania sin saber que dejó a Amalia embarazada. Pasan los años, Marthin deserta del régimen nazi y se reencuentra con Amalia. Dirigida por Alberto Lecchi, con las actuaciones de Oriana Sabatini, Jorge Suárez, Noemí Frenkel, Matias Mayer, Paula Sartor, Agustina Palma, Graciela Tenenbaum y Bárbara Lombardo. Desde el 1° de octubre.









Te recomendamos: Treinta años después, Francis Ford Coppola reestrenará una de sus obras maestras sobre la mafia, “El Padrino III” con un nuevo principio y final

How to Get Away With Murder

Esta ficción sigue a Annalise Keating (Viola Davis), una brillante profesora de Derecho penal en una prestigiosa universidad en Filadelfia, Pensilvania. Todos sus alumnos aspiran a ser elegidos para hacer prácticas en su estudio y aplicar toda la teoría a casos de la vida real. La sexta temporada disponible desde el 1 de octubre.





Emily en París

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance. Disponible desde el 2 de octubre.





Hacia el lago

Luego de que un virus mortal ataca Moscú, un grupo de sobrevivientes huye al desierto, amenazado por enfermedades, terribles saqueos... y sus propios rencores. Disponible hoy.

Te recomendamos: Una muerte violenta y una serie de revelaciones terribles, pone en jaque a Nicole Kidman en “The Undoing”

PRÓXIMAS SERIES A ESTRENARSE





La universidad para sordos

En esta docuserie, un grupo muy unido de estudiantes sordos comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en Gallaudet University. Desde el 9 de octubre.





Riverdale

Las aventuras audaces se mezclan con una oscuridad escalofriante; Riverdale conoce un nuevo nivel de dolor y el equipo se prepara para otra prueba: el último año escolar. La cuarta temporada disponible desde el 9 de octubre.





PELÍCULAS DISPONIBLES





Blade Runner

En el año 2049 el oficial K, un nuevo replicante Blade Runner de la policía de Los Ángeles, emprende la búsqueda del replicante Rick Deckard, desaparecido 30 años antes. K piensa que en Deckard reside la clave que podría permitir salvar a la sociedad del caos en el que está inmersa. Filme dirigido por Denis Villeneuve con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas y Jared Leto. Desde el 1° de octubre.





Te recomendamos: “Toretto” Vin Diesel deja el rugir de los motores de “Rápido y Furioso” para subirse a un escenario para asumir otro tipo de “peleas”: cantar

Bastardos sin gloria

En París, la dueña judía de un cine es obligada a dar un estreno nazi, donde un grupo de soldados estadounidenses llamados los Bastardos planean un ataque. De Quentin Tarantino, con Brad Pitt. Desde el 1° de octubre.





Batman: el caballero de la noche

Mientras Batman, el comisionado Gordon y el fiscal de distrito desmantelan el bajo mundo criminal de Ciudad Gótica, un nuevo villano intenta deshacer su trabajo. Desde el 1° de octubre.





El Halloween de Hubie

Puede que Hubie no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad en Halloween. Protagonizada por Adam Sandler. Desde hoy.