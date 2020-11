Benavídez y su recuerdo con Diego: “Lo que sentí las veces que estuve cerca de él, no lo sentí jamás con nada ni nadie”

27/11/2020 - 00:49 Deportivo

El jugador santiagueño Exequiel Benavídez, hoy en el fútbol colombiano, tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos con Diego Armando Maradona. El volante recién era subido a Primera división en Boca, club con el que inició su carrera como profesional. Y en algunas ocasiones, recibían la visita del ‘Diez’.

Benavídez dialogó con EL LIBERAL desde Colombia y se refirió a la muerte de Diego.

‘Sinceramente todavía no tomó dimensión de lo que sucedió y pasó. Si bien últimamente no lo veía de la mejor manera en la parte anímica y física, sorprende y uno no espera este desenlace con una persona que a nivel fútbol, nos dio todo. Tengo el placer de conocer muchísimos países en el mundo, más de 35 países, y en todos somos conocidos por él, no te dicen Argentina, te dicen Maradona refiriéndose a de dónde venimos o en donde nacimos. La verdad eso es algo que solo él puede generar. Tuve el placer de conocerlo, de verlo y de compartir muchas veces con él en Boca Juniors y sin dudas lo que sentí las veces que estuve cerca de él, no lo sentí jamás con nada ni nadie. Es algo inexplicable y no se puede expresar con palabras. Es un sentimiento y una sensación que no se cuenta, se la vive y es la única manera de saberlo’, describió emocionado Exequiel.