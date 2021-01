Salvio y Zárate pusieron en duda sus continuidades

19/01/2021 - 21:59 Mundo Boca

El volante “xeneize” Eduardo Salvio afirmó ayer que si bien se siente cómodo en el club no puede asegurar que se va a quedar: “Estoy bien en Boca, estoy feliz, pero no puedo decir que me voy a quedar. Uno nunca puede decir qué va a pasar. Me voy a presentar a la pretemporada”. Y en declaraciones a ESPN 2 agregó que “si viene algo mejor lo analizaré con mi representante, si es mejor para mí me voy a ir. Sé la situación del país. Hoy gracias a Dios tengo a mis padres mejor y ellos quieren que me quede. El día de mañana pienso vivir en Madrid”.

En tanto, el delantero Mauro Zárate opinó sobre su falta de continuidad en el equipo y deslizó que de esta manera le convendría irse o ser transferido: “Así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores, es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura se necesita jugar”.

Zárate, en declaraciones a la señal de cable TyC Sports, se refirió a su rendimiento en los pocos momentos que pudo entrar: “Siempre me exigí mucho y cuando no me salió lo que quise hacer, soy de quedarme callado. Mi trabajo es hacer goles, desequilibrar, generar fútbol y ocasiones de gol”.

Por último se refirió a los medios de comunicación y al denominado “Mundo Boca”: “En la Argentina se sabe que vende mucho más hablar mal de Boca. Son 40 minutos de programa hablando mal y 20 de otros equipos. El que viene a Boca o está en Boca sabe a lo que viene”.