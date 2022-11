De la vida real a la pantalla: la odisea de Lizbeth Meredith tras el secuestro de sus hijas por parte de su padre

04/11/2022 - 16:48 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL

Durante todo el mes de noviembre Lifetime estará transmitiendo películas con historias de mujeres que han sufrido violencia y, de esta manera, se suma a las actividades que se realizan en todo el mundo durante el mes para conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra La Mujer.

Lifetime, el canal que se distingue por ser la marca de entretenimiento dedicada a la mujer y que promueve la igualdad, la inclusión y la aceptación, ya emite “Secuestro Parental”, película que cuenta la historia de Lizbeth Meredith, una madre que descubre que su abusivo exmarido ha secuestrado a sus pequeñas hijas y se las ha llevado a Grecia.

Decidida a recuperarlas a toda costa, y atormentada por el recuerdo de su propio secuestro infantil, Lizbeth viaja a Grecia e incluso a la Casa Blanca en una lucha devoradora por la justicia. Un movimiento en falso y su ex podría desaparecer para siempre con las chicas. Pero el amor de una madre no conoce fronteras, y Lizbeth arriesgará todo para proteger a sus hijas y finalmente traerlas a casa.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Lizbeth Meredith reveló increíbles aspectos de lo vivido como consecuencia del secuestro de sus hijas.

-¿Cuáles son tus expectativas con contar tu historia a través de este film?

Bueno, supongo que la misma que tuve para escribir el libro. Es llegar a las personas y ayudarlas a comprender la dinámica de la violencia contra la mujer y, ciertamente, la violencia familiar. Los efectos de gran alcance que no desaparecen con un cambio de circunstancias o un poco de asesoramiento o algo así. Quiero que entiendan que afecta a todos. Todos tienen un papel, francamente, en una solución positiva. Todos tienen un papel en una solución negativa. Porque todos estamos teniendo nuestro impacto, ya sea el que queríamos hacer o no. Pero realmente es asunto de todos. Y cuantas más conversaciones tengamos e historias podamos contar, más personas estarán empoderadas para compartir sus historias y considerar realmente cuáles son sus opciones y dónde quieren que sea su vida, cómo quieren que sea su vida.

-¿Estás contenta con el producto final de la película?

Absolutamente. Estoy muy feliz y contenta con ello. Simplemente hicieron un trabajo maravilloso al capturar la esencia de la historia.

-La historia está basada en tu libro pero, ¿tuviste algún rol activo en la producción o desarrollo del film?

Sí, tuve algunos. Realmente lo tuve. Se hizo más pequeño, muy probablemente por la pandemia. Así que habría estado en el set si no hubiera ocurrido la pandemia, al menos durante un par de días. Pero aún pude hablar con el productor y con el guionista y revisar el guion y dar información que se tomaron muy en serio.

-Después de que sus hijas se fueran con su padre, ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta o comenzaste a pensar que tu ex planeaba retenerlas para siempre?

Oh, por supuesto que tenía miedo de que esto sucediera porque él había amenazado con esto antes. Pero habían pasado años, ya sabes, años antes de que me hubiera ido, cuatro años antes. Ese día cuando fui a la guardería a recoger a las niñas y luego descubrí que se había mudado de su apartamento y no se presentó a dejarlas sabía. Sabía que eso era, no había duda de que se había ido del país. A la policía le tomó mucho tiempo darse cuenta de eso y poder probarlo, lo cual entiendo. Pero sabía que ese era el principio del fin tal como lo conocíamos.

-¿Cuál fue el momento más difícil de toda tu historia lejos de tus hijas?

Vaya. Dios, diría que no fue solo un momento. Todos los días me preguntaba si estarían enfermas sin mí. ¿Morirían? ¿Serían heridas por su padre? ¿Qué es lo peor que les pasaría a ellas que una lesión? Cumplí 30 años mientras ellas no estaban. Y recuerdo que ese cumpleaños fue devastador para el alma. Pero también recuerdo a personas que llamaban, personas que apenas conocía para desearme feliz cumpleaños. Esto fue antes de las redes sociales, antes de que tuvieras Facebook o algo que anunciara que es tu cumpleaños. Gente llamando y dejando mensaje tras mensaje tras mensaje. Y fue muy conmovedor. Pero eso fue realmente difícil. todo fue difícil. Ese fue un momento difícil. No recuperar a mis hijas la primera vez que fui a Grecia. Saber que fallé en ese esfuerzo. Y sentí que tal vez nunca volvería a ver a mis hijas. Eso fue muy difícil ir. Pasar semanas allí y volver a casa sin ellas. Ese también fue otro momento horrible.

-¿Pensaste en algún momento que no las recuperarías?

Sobre todo me sentí muy fuerte para no entretener esos pensamientos. Sobre todo sentí que podía imaginarlo. Como cuando se fueron, comencé a imaginarnos bajando juntas del avión. Me imaginé una canción que hasta el día de hoy me hace llorar. Pero me imaginé qué canción estaría sonando. Y eso. Bajar juntas del avión y todo eso. Eso es lo que traté de hacer. Pero hubo momentos en los que definitivamente pensé, Oh, tal vez nunca las vuelva a ver. En ese momento, cuando los padres sacaban a los niños del país, más de la mitad nunca regresaron durante su infancia. Entonces fue que fue aterrador. Y solo traté de no sentarme con esos pensamientos.

¿Conocés el caso de la argentina Gabriela Arias Uriburu? Ella dijo: "Agradezco a la historia que me enseñó rendirme a mi ego de mamá y me colocó en la sabiduría de seguir adelante más allá de mí, más allá de mi depresión, de mi inmensa pena y tristeza" ¿Qué te enseñó tu historia a vos?

Oh, eso es simplemente hermoso. Eso es muy hermoso. Creo que mi historia también me enseñó a simplemente, por primera vez en mi vida decir Oh, puedo hacer lo imposible, ¿sabes? Antes de que se llevaran a mis hijas, no tenía ese sentido de fortaleza o comunidad. Y de repente había algo que valía la pena, estas dos personas que merecían un futuro fabuloso. Y así de repente sentí esa emoción que podía hacer cuando las cosas iban bien. No siempre fue así. Pero sentí que esto puedo hacer. Puedo hacer lo imposible con mucha ayuda. Y no aceptaré un no por respuesta. Dondequiera que iba, la gente me decía que no. Ya fuera la policía local o el fiscal de distrito, el gobierno federal estatal o el gobierno griego. No, en todos los puntos. Y nunca pensé que me arrestarían. Ciertamente ese nunca fue un sueño mío. Pero había encontrado a alguien demasiado joven, alguien tan valioso, que realmente valía la pena arriesgarlo todo y tener una imagen de lo que podría ser e ir a por ello. Fue muy enriquecedor.

-Muchas veces las sobrevivientes de violencia de género, por temor o por diversas situaciones, no suelen denunciar o dar a conocer sus casos, generándoles problemas muy fuertes. Quería saber cuál es tu consejo en relación a esto. ¿Qué es lo que aconsejas a las sobrevivientes de la violencia de género?

Bueno, siento que cada persona tiene derecho a hacer lo que mejor le parezca. No es algo que la mayoría de nosotros…no es nuestro momento más orgulloso. Para muchos de nosotros terminó en una situación en la que la persona que pensamos que nos amaría, de hecho, nos trató horriblemente. Y definitivamente quiero respetar el derecho de todos a hacer lo que deseen. Pero diría que escribir sobre, obtener apoyo o contar nuestras historias no solo ayuda con nuestra propia curación, sino que invita a otras personas a comprender mejor el problema. Y si están pasando por algo similar para obtener ayuda y apoyo y saber que puede haber un futuro mejor. Y si todos nos quedáramos callados y callados, todos sufriríamos en nuestras propias pequeñas columnas, en nuestros propios pequeños mundos. Y eso no sería bueno. Así que definitivamente quiero decir que la gente no tiene que compartir sus historias, pero hay sanación y empoderamiento al hacerlo. Y hay mucha vergüenza y estigma cuando sentimos que no podemos hablar sobre lo que nos pasó.

- ¿Cuánto ayuda a generar conciencia acerca de la dolorosa problemática de la violencia de género que canales como Lifetime emitan películas como la que se va a poder ver y también ciclos dedicados exclusivamente a esta problemática?

Es increíble el impacto que tiene una película como esta. Realmente no tenía idea porque no tuve televisión por cable durante mucho tiempo, así que realmente no sabía cuántas personas ven estas películas. Ellos lo hacen. Y ahora lo sé porque incluso antes de que mi libro se convirtiera en una película, escuché a personas hablar sobre otras historias que habían visto en Lifetime como ejemplo y el impacto que tuvo. Sabes, donde vivo ahora, doy un poco de enseñanza sustituta, y escucho a menudo entre los maestros que dicen que su fin de semana será ver Lifetime. Y por lo tanto, ayuda a traer estos problemas a la vanguardia. Ilumina el problema. Y cuando hacemos eso, también damos la oportunidad de desarrollar recursos para abordar el problema. No normaliza, espero, la violencia, pero arroja luz sobre lo horrible que es. Generaciones de profundidad. Hay una película popular que me gusta de Pixar llamada “Coco”. La película trata mucho sobre el trauma intergeneracional. Me encanta esa película, pero es cierto que lo que me pasó a mí, o incluso, digamos, lo que le pasó a mi abuela, a la que nunca conocí. Afectó mucho mi día a día. Entonces estas cosas continúan a través de generaciones si lo permitimos. Y creo que es muy importante que tengamos lugares como Lifetime para compartir historias importantes, no solo de trauma, sino de resiliencia y esperanza.