Rafael McGuire, el modelo mexicano del momento reveló a EL LIBERAL el secreto de su éxito en su carrera

04/09/2023 - 14:55 Camerino

Debido a la pandemia de COVID-19 que sacudió al mundo entero, Rafael McGuire puso en pausa su carrera como cantante y actor y comenzó a crear contenido para Instagram como modelo solo por diversión, sin imaginarse que muy pronto, reconocidos diseñadores y fotógrafos lo voltearon a ver a fin de trabajar con él.



Esta etapa la inició de manera local en Cuernavaca, Morelos para posteriormente expandirse a la Ciudad de México, donde empezaron a contactarlo personalidades de la moda como Gus Dantas de Río de Janeiro, quien lo convirtió en la imagen de su marca de ropa “Exodia Beachwear”, campaña que fue publicada en revistas de Brasil, Europa y Estados Unidos.



Posteriormente, comenzó a trabajar como modelo en New York y en el 2022 participó en pasarelas de uno de los eventos de moda más importantes a nivel global, “New York Fashion Week”, a la par de empezar a trabajar con fotógrafos de talla mundial como Rick Day.



Durante ese tiempo también comienza a viajar a Miami donde trabajó con otro gran fotógrafo en el mundo del modelaje y del físico culturismo, Luis Rafael.



En el 2023 fue invitado por David Pelcastre, diseñador mexicano que tuvo a su cargo la parte de moda de los integrantes del reality de convivencia “La Casa de los Famosos México” para participar como uno de sus modelos en la pasarela transmitida por el programa “Hoy” de Televisa.



En fotografía, Rafael McGuire ha posado para el lente de personalidades como: Rick Day (New York, USA), Luis Rafael (Miami, USA), Gus Dantas (Rio de Janeiro, Brasil), Vic Campuzano (Tulum, México), Randy Go (New York, USA), Eduardo Fermin (New York, USA) y Carter Smith (New York, USA). En modelaje ha portado diseños de: David Pelcastre, Terry Singh, Sho Konishi, Victor Mucio, y Carlos Manzano.



Debido a su éxito en el medio del modelaje y la fotografía, McGuire ha logrado posicionarse como uno de los modelos más importantes a nivel mundial en Instagram, recaudando más de medio millón de seguidores en la plataforma. McGuire utiliza la red social para crear contenido de moda, fitness y lifestyle.



También ha incursionado en la plataforma de OnlyFans donde es creador de contenido exclusivo y continúa creando música de su propia autoría.

REDES

Instagram: @rafalo94

Twitter: @rafalo94

YouTube: https://youtube.com/@rafalo94music

OnlyFans: onlyfans.com/rafalo94vip