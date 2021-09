La ruta más linda para hacer con el auto queda en Estados Unidos: aparece en miles de películas y series

23/09/2021 - 11:52 El Cronista

La Ruta 101 de los Estados Unidos, conocida en inglés como Pacific Coast Highway 101 o simplemente Highway 101 es una de las rutas más lindas, históricas e icónicas del país norteamericano: se trata de la ruta que siguió el explorador español Juan Gaspar de Portolá en 1769, que luego se convirtió en "El Camino Real".

Esta ruta histórica conectaba las 21 misiones de California y sirvió como la principal ruta de norte a sur de California hasta la década de 1920. Al norte de San Francisco se la conoce como la "Redwood Highway", considerada por muchos como la carretera más linda de California.





En un momento la ruta siguió la famosa "Avenue of the Giants" (Avenida de los Gigantes), donde se encuentran los árboles más altos del mundo ubicados en los Parques Nacionales y Estatales de Redwood. A pesar de que esta ruta fue superada por la US 99 y luego la I-5, sigue siendo muy importante entre las que unen las ciudades a lo largo de la costa californiana.

HIGHWAY 101: UN POCO DE HISTORIA

La Pacific Coast Highway 101 nació en 1926 y se convirtió en una de las rutas originales de los Estados Unidos. Originalmente iba desde la frontera mexicana al sur de San Diego hasta Olympia, Washington. Entre la frontera mexicana y Los Ángeles, se convirtió en la ruta de la I-5 y, de hecho, muchas partes de la I-5 se construyeron originalmente como la US 101.





Ahora, el punto más al sur es el cruce del este de Los Ángeles, donde se cruza con la I-5. I-10 y SR-60. Desde ese punto al norte existe lo que es esencialmente la ruta actual. Sin embargo, al norte de San Francisco se la conoce como Redwood Highway. En Oregón y Washington siguió exactamente la misma ruta que ahora, siguiendo la costa desde la frontera entre Oregón y California hacia el norte hasta la Península Olímpica en Washington, curvando hacia el este, luego hacia el sur, y finalmente terminando en Olympia, Washington. terminando en US 99; ahora I-5.

La ruta Pacific Highway 101 serpentea alrededor de increíbles parques nacionales, a través de secuoyas gigantes, junto a la pintoresca costa, pasando por pueblos y aldeas, sin mencionar tres estados de la costa oeste de Estados Unidos. La mejor forma de transitar por la Highway 101 es alquilando un auto o camioneta en los rentals típicos de los Estados Unidos, alquilar una casa rodante (RV) o una mini camper.





HIGHWAY 101: PARADAS Y QUÉ VER

- Hearst Castle (Castillo Hearst)

- Visitar Arroyo Burro Beach

- Pasar por el Golden Gate Bridge

- Visitar el Palacio de Bellas Artes (Palace of Fine Arts)

- Visitar el Madonna Inn

- Visitar el Monarch Butterfly Grove

- Visitar Eberly Winery

- Visitar el museo San Miguel Mission

- Visitar el camino del Cerro Alto (Cerro Alto Trail)

- Visitar Ostrichland