Frías instó la unión y humanismo para honrar a San Martín

18/08/2022 - 11:06 Interior

FRÍAS, Choya (C) "Bajo el precepto del propio Gral. José de San Martín "no se deben hacer promesas que no se puedan ni deban cumplirse" es hora de despojarnos fe intereses personales para ayudar a los otros y así ejercer un hecho patriótico que nos saque adelante", así fue el mensaje central del Prof. Diego Mansilla en el acto central por el 172° aniversario del fallecimiento del "Padre de la Patria".

La ceremonia se realizó en la plazoleta Gral. San Martín y estuvo organizado por Subsecretaría de Educación y Cultura Municipal junto al Instituto Teresa B de Barbieri y al que asistieron autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, escolares, de seguridad e instituciones intermedias de la ciudad.

Pueblos unidos

El docente socializó en su mensaje fracciones de cartas y mensajes del "Libertador" a autoridades de distintos países en las que hablaba de la unión y hermandad de los pueblos o despejarse de resentimientos para materializar gestos patrióticos de valores que sirvan de ejes de crecimiento sostenido a través de las generaciones.

La ceremonia se completó con un articulado cuadro artístico entre alumnos y docentes del Instituto Teresa de Barbieri, que representó una línea de tiempo sobre las distintas etapas de la vida del prócer argentino.

Al finalizar, como ya es tradición, las agrupaciones gauchas de la zona homenajearon al gran Libertador de América, con el desfile para el público, ante la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona y generala del Ejército de los Andes.