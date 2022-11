"LE TENGO MUCHA FE A LA ARGENTINA DE QUE VAMOS A LLEGAR LEJOS"

30/11/2022 - 02:31 Mundial Qatar 2022

Me gusta el deporte y el fútbol es una pasión, más cuando juega Argentina. Ver ese espectáculo que mueve el mundo, me emociona tanto que a veces me cuesta ver los partidos completos. Soy muy futbolero y me emociono tanto que sufro al mismo tiempo, pero tengo fe que vamos a llegar lejos.

Al equipo argentino lo veo bien, con mucha fe para enfrentar a Polonia. Creo que va a jugar mejor que contra México y vamos a ganar.

En el partido del debut, no sé si habrán confiado, que no les salía nada. Pero en el siguiente partido, en el que nos jugamos todo, le ganamos bien a México, más en el segundo tiempo. Cada vez jugamos mejor. Creo que con Polonia va a ser igual o mucho mejor Argentina. Vamos a ganar.

Con respecto a Messi, es un hombre clave en el equipo. En un descuido que hay hace la diferencia, porque siempre tiene dos o tres encima y es ahí donde está claro para asistir a sus compañeros. Le tengo mucha fe al capitán.

Viendo el último partido con México, ver a Enzo Fernández, con las ganas que entra, hace diferencia y corre por todos lados. Me gustaría que entre de titular. En defensa, me gusta más Nahuel Molina que Montiel, porque tiene más ambición ofensiva. También me gusta Julián Álvarez, porque es muy movedizo y está en todos lados. Son changos jóvenes, que pueden correr toda la cancha. Es mi opinión, pero el que decide es el entrenador Lionel Scaloni.

Ayer vi el partido de Inglaterra y es un equipo muy difícil, le ganó con mucha claridad a Gales. Es un equipo muy duro. Todos los equipos son difíciles, por algo están jugando un mundial. Le tengo mucha fe a Argentina de que vamos a llegar lejos.