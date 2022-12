Qué pasa con el premio para cada jugador en un país con cepo al dólar

21/12/2022 - 00:33 Mundial Qatar 2022

La Argentina es campeona del mundo por tercera vez en su historia y claro esto, además de gloria, aportará dinero a las arcas de la AFA. Pero ¿qué sucede con ese premio cuando ingresa a un país con cepo?. El dinero en premios que recibió la AFA fue de 42 millones de dólares de la Fifa y 10 millones de dólares por parte de la Conmebol, por tratarse de un equipo del continente sudamericano.

El dinero del premio será transferido a la cuenta que tiene la AFA en la Argentina, pero según explicaron en la Tesorería de la asociación, la Fifa, la institución que organiza los mundiales, paga a los 90 días. Por lo tanto, la transferencia recién se realizará entre marzo y abril.

Además, la AFA no recibiría el total de U$S 42 millones, porque hay que restarle los gastos extras y las multas aplicadas durante el torneo. Luego, por regulación del Banco Central, la AFA tiene cinco días hábiles para convertir el premio monetario al tipo de cambio oficial mayorista, que hoy cotiza a $173, y pasarlo a pesos. Si la conversión se hiciera hoy, el premio de U$S 42 millones, menos los U$S 4 millones de multa, equivale a $6.574 millones.

De ese total, el Estado retiene el 7,25% por derechos de exportación, según el decreto 1212, que rige para los ingresos del exterior de la AFA. Por lo tanto, el Gobierno recaudará al menos $476,6 millones, mientras que a la asociación le quedan $6.097,4 millones, consignó La Nación.

El dinero, finalmente, se reparte entre los 26 jugadores que participaron del Mundial de Qatar y el cuerpo técnico, que tiene seis integrantes (Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín y Martín Tocalli), pero no se descarta que la división incluya también a otros asistentes del plantel, según aclararon en la AFA.

Si se hace la división en partes iguales solo entre los 32 miembros que recibieron la medalla dorada, le correspondería a cada uno $190,5 millones aproximadamente.