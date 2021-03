Miguel Russo espera por Tévez para definir el once titular

18/03/2021 - 01:00 Mundo Boca

Carlos Tévez, capitán y referente de Boca Juniors, siguió ayer con su tratamiento en kinesiología durante el entrenamiento del plantel en el predio de Ezeiza, ya que sigue con su tobillo izquierdo inflamado y por ahora es duda para recibir a Talleres el domingo, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

‘Si no hubiese sido con River, ese partido no lo jugaba, me infiltré porque era el superclásico’, explicó Tévez después del encuentro en la Bombonera, con señales de preocupación por el esfuerzo realizado.

Una imagen fotográfica sobre el estado de su tobillo fue divulgada a través de las redes sociales, lo cual indica que en Boca siguen el tema muy de cerca para observar su evolución física.

De no llegar el ‘Apache’, una de las figuras en el empate 1 a 1 ante River, su reemplazante para jugar ante el conjunto cordobés saldría de una tríada entre Mauro Zárate, Franco Soldano y el juvenil Luis Vázquez.

Para recibir a la ‘T’ en la Bombonera, parece difícil que el entrenador Miguel Russo repita la línea de tres defensores con la que sorprendió el domingo pasado, ya que no se lo ve todavía en buena forma a Marcos Rojo, quien sería el reemplazante natural del suspendido Carlos Zambrano, expulsado el fin de semana pasado.

De volver al anterior esquema, podría poner un delantero más que podría ser el juvenil Exequiel Zeballos. En la práctica de fútbol de hoy, Russo decidirá si continúa con el esquema que le permitió controlar y superar por momentos a River, o si vuelve al anterior de 4-4-2.

En tanto, la secretaría de fútbol de Boca sigue en la búsqueda de un delantero para reemplazar al lesionado Eduardo Salvio y tiene tiempo hasta el mañana para incorporarlo.