Briasco fue categórico: “Me tengo que ganar la titularidad”

26/06/2021 - 03:16 Mundo Boca

Una de las incorporaciones de Boca Juniors, el delantero Norberto Briasco, dijo que llegó al club de la Ribera para ganarse un lugar en el once del futuro equipo del técnico Miguel Russo.

“Hablé con Miguel (Russo) y dejé en claro que me tengo que ganar la titularidad”, dijo ayer el atacante a los medios de prensa, al término del primer turno de entrenamiento en la pretemporada que Boca desarrolla en el predio de Ezeiza.

“En la práctica de fútbol de ayer (por el jueves) empecé por la derecha y termine por izquierda. No tengo problemas en jugar en cualquier lado”, señaló el oriundo de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

“En Huracán jugué de 9, que no es la posición en la que me destaco, pero puedo jugar ahí. Estoy preparado para jugar de 9 pero por afuera creo que me destaco más”, agregó el delantero que llega del club de Parque Patricios.

En cuanto a la salida de Carlos Tévez, Briasco expresó que “sabemos lo que genera Tévez en Boca, y como futbolista me hubiera encantado jugar con él”.

En cuanto a sus primeros días con sus nuevos compañeros, el delantero contó que “acá me recibieron muy bien, todos saben lo que genera Boca y yo lo estoy disfrutando. Hay que entrenarse al máximo para estar preparado para jugar con esta camiseta”.

El plantel boquense realizó ayer por la mañana el primer habitual turno en el predio de Ezeiza, y desde las 18 completó la segunda parte en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, para después regresar al hotel del barrio porteño de Monserrat en donde está concentrado.

Otra de las caras nuevas, el delantero Nicolás Orsini, estuvo en el gimnasio a modo de precaución: un día por vez realiza trabajos diferenciados, ya que viene de otra metodología de trabajo y es parte de la adaptación a la actual.

“El cuerpo técnico decidió acomodar mis cargas, ellos tienen todo controlado para ir manejando un poco la intensidad de la pretemporada”, explicó el ex Lanús a la prensa después de la práctica matutina.

El plantel “xeneize” volverá a entrenarse hoy desde la 8 en Ezeiza para luego quedar libres hasta el lunes, cuando entrenarán a esa hora en el mismo lugar.

Para la semana próxima están programados dos partidos amistosos: el miércoles 30 en Ezeiza ante Atlético Tucuman -a puertas cerradas- y el 7 de julio ante Unión de Santa Fe. l