Edison Cavani tomó una decisión y le contestó a Boca

07/08/2022 - 15:40 Mundo Boca

A pesar de que la expectativa había crecido notablemente entre los hinchas en las últimas horas, finalmente el uruguayo Edinson Cavani no jugará en Boca. El delantero decidió rechazar la propuesta que le acercó el club argentino debido a que pretende seguir en el fútbol de Europa.

El Matador estaba al tanto de todos los detalles del contrato que podía ofrecerle Boca. Desde el sueldo, hasta las cláusulas y los premios por objetivos. La propuesta del Xeneize no era la gran prioridad porque apenas se desvinculó de Manchester United dejó en claro que su objetivo es continuar jugando en una de las grandes ligas del Viejo Continente para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la Celeste, sin embargo los horas pasaron y eso por eso que en el conjunto azul y oro se ilusionaron.

Sin embargo, duró apenas un par de días, ya que esta mañana el oriundo de Salto charló con Riquelme, le agradeció el interés y le comentó que no defenderá el escudo del club de sus amores en lo que resta de este 2022. Si bien no veía con malos ojos gritar los goles en La Bombonera, lo cierto es que Cavani puso sobre la balanza la postura de su familia, que no quería vivir en Buenos Aires.

Con el "no" a Boca, ahora el artillero charrúa esperará reactivar las negociaciones con Villarreal o buscar otro sitio donde sacudir las redes del otro lado del Atlántico.

El deseo de su familia, clave en la decisión

La gran ilusión de Cavani es estar a punto para disputar con la Selección de Uruguay el Mundial de Qatar 2022, que podría marcar su última aparición en este tipo de competiciones.

El delantero privilegió, además, la voluntad de su familia de seguir viviendo en Europa. Por estas horas descansa en Salto, a la espera de poder cerrar en las próximas horas su incorporación a un nuevo club.

Esta decisión que tomó hizo acordar a lo ocurrido algunas semanas antes con su amigo Luis Suárez, que admitió que estuvo cerca de firmar con River, aunque la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo en octavos de final de la Copa Libertadores hizo caer la negociación.

La respuesta negativa de Cavani a Boca llegó justo sobre el cierre del libro de pases en Argentina, que será este lunes 8 de agosto.