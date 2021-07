Dalma Maradona contra el entorno de Diego: “Quiero verlos presos”

12/07/2021 - 14:59 País

Dalma Maradona, una de las hijas del fallecido astro futbolístico Diego Armando Maradona, aseguró hoy que quiere "ver presos" al ex apoderado de su padre, el abogado Matías Morla, al equipo médico que trataba la salud de su papá y a cada uno de los miembros de lo que llamó "una organización nefasta".

"Hay muchas negligencias, hay gente involucrada, no lo digo yo, ya lo dice la justicia. Si bien los tiempos son largos y a mí me gustaría ya verlos presos, entiendo que la fiscalía está haciendo todo bien. Uno nunca está conforme, porque yo los quiero ver presos", dijo Dalma (34) en una nota con el programa "Los Ángeles de la Mañana".

Cuando le preguntaron a quiénes se refería cuando dijo que quería verlos presos, Dalma contestó "a todos" e incluyó a todo el equipo médico, a Morla y sus colaboradores y a quienes denominó como "una organización nefasta" por culpa de la cual ella y su hermana Gianinna tenían complicaciones para contactarse con su papá.

"El trabajo que hicieron estas personas es de seis años", sostuvo.

Indignada, se refirió a la filtración de audios de los médicos que lo atendieron, entre ellos Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov: “Leo las declaraciones y sigo llorando en mi casa porque no puedo creer cómo lo trataban a mi papá. Como persona no puedo creer lo que hacían, era un asco. A mí nadie me lo va a devolver y alguien tiene que pagar, ya sea por perejiles, por no hacer bien su trabajo o por cholulos. Más allá de ser Diego Maradona era un paciente al que no se lo trató como se debía”.

“Todavía no caigo con que mi papá se murió, pienso que está de viaje”, manifestó Dalma al borde de las lágrimas.

En otra parte de la entrevista, Dalma reconoció que el día del velatorio de Maradona en la Casa Rosada, ella fue la que no permitió el ingreso de Matías Morla, abogado del Diez: “Me hago cargo, yo soy la persona que no lo dejó entrar. Lo consulté ahí mismo con (Víctor) Stinfale y él me dijo que le parecía perfecto”.

También explicó cuál fue el motivo por el cual desde el inicio nunca tuvieron una buena relación con Morla.

"Vinieron a la casa de mi hermana a que los ayudáramos a laburar con mi papá y que si eso sucedía nos iban a dar una comisión o una parte o porcentaje, y la verdad es que los sacamos cagando", comentó.

Por último, insistió con la idea de que la justicia acelere y que haya condenas al afirmar: "Me gustaría que todo sea más rápido y ver a todos presos pero entiendo que hay un proceso que hay que respetar, que son los tiempos de la justicia".