Cómo combatir las moscas con siete tips caseros que no te fallarán: tomá nota

10/12/2022 - 15:58 Para vivir mejor

Las altas temperaturas, la humedad y los cambios bruscos de temperatura no solo resultan molestos por todo lo que ocasionan sino también porque propician la aparición de insectos de todo tipo, entre ellos, las moscas. No cabe duda de que se trata del bicho más molesto que pueda existir y por eso en esta nota te mostramos cómo combatirlas con siete tips caseros que no te fallarán.

Si bien existen insecticidas y otros recursos que se pueden utilizar para eliminar a este tipo insectos, lo cierto es que a veces pueden resultar onerosos o incluso, insuficientes. Para saber cómo exterminarlas, te detallamos a continuación la solución que brinda el sitio Minuto Uno. Tomá nota.

1. Bolsas con agua

Las bolsas con agua están entre las recetas caseras más conocidas contra las moscas. Simplemente debes llenar una bolsa de plástico transparente con agua y amarrarla en un rincón donde entre la luz. Los rayos de sol pasarán por la bolsa como por un prisma que los descompondrá en forma de arcoíris, lo cual alejará a estos bichos.

2. Plantas aromáticas

Las plantas que desprenden un aroma intenso ayudarán a espantar las moscas, que detestan dicho olor. Entre algunas de las más recomendadas están la menta, lavanda, eucalipto, albahaca, romero y salvia.

3. Limón con clavos de olor

Del mismo modo, combinar el aroma del limón con el del clavo de olor ahuyentará a estos insectos. Solo debes hundir los clavos sobre la superficie lisa de medio limón, el cual deberás renovar cada día. Coloca mitades como esta en mesas, estanterías y ventanas para mantener estas zonas libres de moscas.

4. Trampa con vinagre

También puedes atrapar a las moscas con una sencilla trampa casera. Corta la parte superior de una botella de plástico (entre 5 a 10 cm debajo del cuello) y vierte 2 a 4 cm. de vinagre en la otra mitad. Coloca el cuello de la botella hacia abajo, como un embudo, de modo que las moscas ingresen, se posen en el líquido y no puedan salir.

5. Papel atrapamoscas casero

Otro truco es si alguna vez compraste un papel atrapamoscas, seguro te alegrará saber que puedes hacerlo con ingredientes caseros. Primero, calienta a fuego medio dos tazas de agua, dos de azúcar y dos de miel, y remueve. Después debes cortara tiras de papel fuerte o cartón, hazles un hoyo y sumérgelas en la mezcla. Cuélgalas y verás cómo caen en la trampa. Ten en cuenta que debes cambiarlo cada dos días.

6. Limpieza en el hogar

Por último, una de las mejores formas de mantener tu casa libre de moscas es garantizar que permanezca limpia, sin basura expuesta ni agua estancada. Por ello, será importante barrer la suciedad, recoger todos los residuos, tener la vajilla impecable. Luego, debes evitar tener comida expuesta, y tapar el bote de basura y los recipientes con líquido. Pruébalo

