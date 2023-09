"Tuve miedo de morir; me faltaba el aire, me pegaban"

06/09/2023 - 01:23 Policiales

César, el joven hipoacúsico agredido dentro de un boliche el pasado sábado 26, aún no logra sobreponerse a las secuelas. No solo a las físicas sino al daño psicológico que le causó el despiadado ataque.

"No solo me duele el cuerpo, me duele la humillación que sufrí, el miedo a morir que sentí. La manera cruel y despiadada en la que me golpearon. Tengo pesadillas, sueño con ellos, con sus caras y con los gritos de mi hermana pidiendo ayuda", expresó la víctima.

El joven del barrio Parque, a pesar de que ya fue dado de alta, tiene que someterse a más estudios con cirujanos para detectar los daños que le provocaron las agresiones que sufrió en un boliche ubicado al sur de la ciudad.

"Aún no me puedo mover, tengo mucho dolor y el cirujano tiene que examinarme para saber el porqué de la intensidad del dolor a pesar de que ya estoy con tratamiento médico", explicó sobre su situación.

Mientras que acerca del ataque contó que ingresó junto a su hermana al boliche y cuando estaban por ingresar al sector vip fueron interceptados por un joven que trabajaba como seguridad: "Teníamos la pulsera para ese sector, pero esta persona me dice que no podía pasar y comienza a insultarme. Me agarra del cuello, me asfixia hasta desmayarme", expresó.

Continuando con su exposición dijo: "Cuando me caí al piso me pegaron patadas. En un momento me dormí y cuando me desperté mi hermana gritaba que no me golpearan. A ella la tenían entre varios tipos", reveló.

"En un momento nos sacaron y nos tiraron en la vereda. Me seguían pegando. A mí me faltaba el aire. Ahí ya había un policía que decía que me tranquilice. Yo les gritaba que no me pegaran. Comencé a llorar. Mi hermana estaba golpeada", remarcó.

César sostuvo que cuando logró ver a sus atacantes de frente "les pregunté si por qué me humillaban así. Nosotros no habíamos hecho nada. Ni siquiera habíamos tomado alcohol. No éramos unos violentos revoltosos, como ellos dijeron".









Según el joven tras la golpiza corrió junto a su hermana hasta donde tenían el auto estacionado: "Cuando íbamos al auto vimos que nos seguían. Nos escondimos dentro del auto. No podía hacer marcha atrás para salir. Le pedí ayuda a un chico".

Sostuvo que cuando iban por la Belgrano cruzó el semáforo en rojo al ver que un vehículo de color blanco los perseguía. "Cruzo en rojo, pierdo el control del auto y choco contra un árbol. Nos llevan a un hospital y ahí los médicos constatan que teníamos heridas de la paliza que recibimos", remarcó.

"Recordar toda esta situación me genera mucha angustia. Tuve mucho miedo de morir. No se lo deseo a nadie. Ser discriminado así no es justo. Fuimos a divertirnos y casi nos matan a golpes". finalizó.

"Quiero justicia, que paguen por lo que les hicieron"

Carmen, la mamá de las víctimas, también habló con EL LIBERAL y mostró la angustia que vive por el calvario que sus hijos tuvieron que atravesar. "Trato, día a día, de estar mejor, pero ver a mis hijos así no es fácil", manifestó. "Ellos salieron a divertirse y casi me los matan a golpes. Mis hijos no son ningunos delincuentes. Además los empleado de seguridad no son quienes para agredirlos así, ni a ellos ni a nadie. Yo quiero que se haga justicia", remarcó Carmen en medio de lagrimas.

Expresó sus hijos necesitan contención psicológica: "Esta semana los verá un psicólogo porque están muy mal anímicamente. Esto no puede volver a suceder. Hoy fueron mis hijos, pero mañana puede ser un familiar suyo o cualquier otra persona que va a un lugar solo para pasarla bien".

"Espero que den la cara y se hagan cargo de lo que hicieron. Mis hijos saben perfectamente quiénes fueron y cuando se haga la ronda de reconocimiento estoy segura de que los van a saber identificar porque ellos no se olvidan de sus rostros", finalizó Carmen.

Hoy realizarán una presentación en el Inadi, mientras analizan las cámaras de seguridad



Durante la jornada de hoy, la representante legal de los hermanos Peñaflor —Dra. Karina Ibáñez— realizará una denuncia en el Inadi por lo ocurrido el pasado sábado 26 de un boliche donde sucedió el lamentable episodio.

La abogada, en diálogo con EL LIBERAL expresó que hará una presentación por la discriminación que sufrió César por parte de los empleados del local bailable.

La abogada busca que los acusados sean "castigados" por el comportamiento discriminatorio que tuvieron para con sus defendidos.

Además, en paralelo, la Unidad Fiscal —a cargo de la Dra. Celia Mussi— continúa con las tareas investigativas. En ese marco los uniformados analizan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

La representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó que los hermanos Peñaflor sea examinados por el médico forense quien constate las heridas y confirme si son compatibles con golpes de puño y "patadas".

Las imágenes que puedan ser recolectadas por los investigadores, tanto de fuera como del interior del boliche serán de vital importancia para la causa.

La Fiscalía podría tomar nuevas medidas en base al resultado de las pericias.