Marcelo Polino dio positivo de coronavirus: “Cuídense, está bravo”

27/12/2021 - 12:33 Pura Vida

Marcelo Polino confirmó que contrajo coronavirus. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que compartió en una historia de Instagram.

Polino es panelista de “Flor de equipo”, el ciclo de Telefe que conduce Flor Peña, y también hace su programa “Polino auténtico” en Radio Mitre; aún no se sabe el estado de salud de todos sus compañeros o si deberán aislarse por ser contacto estrecho.

Otros dos famosos que tienen coronavirus

En la última semana, varias figuras públicas comunicaron también que sus hisopados arrojaron un positivo como resultado y claro, debieron aislarse y, en muchos casos, suspender sus actividades y hasta juntadas por Navidad.

El miércoles fue Jorge Rial quien se volcó a las redes sociales para anunciar: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”. A lo que sumó: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves de la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.

Y este viernes 25 de diciembre se supo que Iván de Pineda se contagió. El conductor de “Pasapalabra” presentó síntomas compatibles con el virus y tras hacerse el testeo, recibió la confirmación de sus sospechas. En su caso, podrá estar tranquilo en su casa ya que hay muchos programas grabados que serán emitidos durante esta última semana del año.