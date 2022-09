Wanda Nara confirmó su separación con Mauro Icardi tras nueve años de relación

22/09/2022 - 21:34 Pura Vida

Tras muchísimas idas y vueltas, Wanda Nara confirmó su separación con Mauro Icardi. Este jueves, la influencer había sembrado la duda sobre su separación con una historia en la que decía que ella y el futbolista habían estado juntos por nueve años, dando a entender que ya no lo estaban. Horas más tardes, la mediática confirmó las sospechas y anunció su divorcio del ex jugador del PSG e Inter.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que lo puedan entender no solo por mí, sino por mis hijos", escribió Wanda en su cuenta de Instagram, dejando en claro que finalizó su relación con el ahora delantero del Galatasaray, aunque no confirmó si ya firmó el divorcio o no.