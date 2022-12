Refuerzan en todo Santiago la campaña "Más luces menos ruidos" por las personas con autismo

18/12/2022 - 23:48 Santiago

Santiago Azul TEA, la institución que desde hace años trabaja por el bienestar de las personas con el trastorno del espectro autista, lanzó la campaña "Más luces menos ruido", con el objetivo de erradicar el uso de pirotecnia con estruendo durante estas fiestas de fin de año.

Como parte de su trabajo y a fin de llegar a todos los rincones de la provincia, es que estos últimos días se sumaron a la propuesta, numerosos municipios del interior, en donde se realizaron charlas y talleres para llegar a toda la comunidad con el mensaje.

"Estuvimos en Loreto y tuvimos buenísima aceptación de las autoridades, comprometiéndose a controlar no sólo las fiestas de fin de año sino otros eventos que se dan en esta época del año. En Clodomira se puso una pantalla para reproducir un video invitando a festejar con más luces, menos ruido", expresó Patricia Zírpolo, referente de Santiago Azul TEA, en diálogo con EL LIBERAL.

Con el compromiso social latente, no sólo los municipios se comprometieron a sumarse a la campaña.

"También se sumaron a esta iniciativa desde las Upas, los CAM, los centros de salud en general, en los que ya está difundiendo todo lo relacionado al daño que produce la pirotecnia en los chicos con autismo. Creemos que seguimos dando pasitos adelante", sumó Patricia.

Y pidió: "Las personas con sensibilidad auditiva merecen festejar, merecen ser incluidas en todo evento. Juntos podemos construir un futuro mejor dentro del respeto hacia el otro".

Patricia Zírpolo remarco finalmente que "esta campaña no sólo la iniciamos por nuestros chicos con autismo, sino por todas aquellas personas con sensibilidad auditiva, llámese, bebés, mayores, gente que se encuentra internada, y además por nuestras mascotas, que para muchos representa un integrante más de la familia".

Zírpolo: "No es que los niños se asustan, es que sufren dolor"

Respecto del sufrimiento que experimentan los chicos con autismo por el sonido estridente de los cohetes, Patricia Zírpolo comentó: "Nosotros tuvimos que encerrarnos con mi hijo y llorar todos porque sufren mucho, les duelen los oiditos y, aunque con el tiempo se habitúan porque se trabaja sobre ello, es muy difícil lo que pasamos".

"Los chicos que sufren de autismo tienen una sensibilidad especial en los oídos, lo que hace que les duela el oído con el estruendo de los cohetes. No es que se asustan, es que sufren dolor y eso es lo que muchas veces la gente no lo entiende", explicó Patricia.

Esta campaña no se realiza en contra del que vende pirotecnia

Desde Santiago Azul TEA, como todos los años aclaran que esta campaña no se realiza en contra del que vende pirotecnia, "porque hay muchísimos productos que no son de estruendo y que se pueden comercializar. Estamos en contra de las bombas, que tanto daño provocan en nuestras personas con autismo y también en otros. No queremos arruinarles su negocio, queremos que la gente tome conciencia y no nos hagamos daño entre nosotros", sentenció en una oportunidad Patricia Zírpolo sobre la finalidad de la campaña que será lanzada en los próximos días en la provincia.