Cardona y Barrios están en la mira de la Justicia

Fotos PROTAGONISTAS. Cardona y Barrios se vieron involucrados en un hecho que hoy está investigando la Justicia.

17/01/2018 -

Los mediocampistas colombianos de Boca, Edwin Cardona y Wilmar Barrios debieron salir a desmentir una denuncia presentada por dos mujeres por supuestas amenazas durante un encuentro en un departamento en el barrio de Puerto Madero.

El rumor sobre un hecho con tintes policiales comenzó a propagarse por Twitter ayer al mediodía, y el propio presidente de Boca, Daniel Angelici, adelantó que iba a "hablar, para saber qué pasó".

Por lo pronto, ambos futbolistas fueron incluidos en la nómina de convocados por el entrenador Guillermo Barros Schelotto para el amistoso de hoy, en Mar del Plata, frente a Aldosivi.

Las mujeres, cuyas identidades no se suministraron, afirmaron que los jugadores las amenazaron y hasta las corrieron con armas blancas, realizaron la denuncia ante la Prefectura (el hecho fue en Puerto Madero) este martes por la tarde, horas después de viralizado el hecho.

"El episodio sucedió el fin de semana que pasó. En un momento se descontroló todo y Wilmar Barrios agredió a una de las chicas. Hay audios, fotos y videos que pueden ser aportados como pruebas de la situación que vivieron mis defendidas", explicó Juan Cerolini, abogado de las bailarinas.

En declaraciones al programa ‘Gol de Vestuario’ de Radio Cadena Uno, Cerolini agregó: "Acá no hay nada que ocultar, ellas no quieren extorsionar a nadie. Fueron voluntariamente a una reunión que terminó mal. Estamos tratando de brindarles a las víctimas atención profesional. Nadie de Boca se comunicó con nosotros. Ellas fueron agredidas, no importa el cómo. No es fácil hacer una denuncia de este tipo, por eso se demoró. No estaban anímicamente preparadas para revivir la situación".

Edwin Cardona

Por su parte, el mediocampista Edwin Cardona salió a desmentir que hubiera sucedido algo por el estilo y agregó que "todo lo que se está hablando es mentira".

"Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo y las mujeres son algo sagrado para mí, jamás haría algo así", declaró el jugador colombiano en el programa radial De Una Con Niembro.

"Quiero llegar al fondo de todo esto. En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera", explicó.

A su vez, su compatriota Wilmar Barrios expresó que "más allá de lo que se dice", están "tranquilos porque nada es cierto".

‘Estamos tratando de llegar al fondo de esta situación. Nos duele a nosotros y a nuestra familia, porque es bastante incómodo para nuestro entorno", puntualizó.