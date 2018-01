Barrios, Cardona y Fabra pagaron las consecuencias

Fotos AFUERA. Cardona, Barrios y Fabra fueron desafectados por Guillermo y la comisión directiva de Boca Juniors.

18/01/2018 -

Los futbolistas colombianos Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Frank Fabra fueron desafectados del plantel de Boca que viajó a Mar del Plata, tras una denuncia por violencia de género de parte de dos mujeres, en una decisión de parte de la dirigencia y el cuerpo técnico que conduce Guillermo Barros Schelotto.

La separación de Cardona y Barrios del plantel boquense se debió a que son los principales imputados en la causa, mientras que a Fabra lo señalan como uno de los testigos de los hechos denunciados, ya que estaba junto consus dos compatriotas y el arquero juvenil Manuel Roffo.

Según trascendió, el cuerpo técnico de Boca encabezado por Guillermo Barros Schelotto y el presidente de la entidad Daniel Angelici estarían muy molestos con los futbolistas y quieren que se esclarezca el episodio para saber las medidas a tomar con ellos.

Además se supo que los referentes del plantel Fernando Gago, Pablo Pérez y Carlos Tévez les habrían pedido explicaciones a los jugadores colombianos sobre lo ocurrido el pasado fin de semana en Puerto Madero.

Las dos mujeres -una de nacionalidad argentina y otra peruana- que denunciaron a los jugadores ampliaron hoy sus dichos ante la Justicia, y se estima que en los próximos días los futbolistas también serán citados a declarar.

Pierri

El abogado Miguel Ángel Pierri se presentó este miércoles ante el Juzgado Criminal y Correccional número 6 en nombre de los jugadores de Boca Cardona y Barios y dijo que pedirán que las personas que estuvieron en el lugar, como el peluquero "Yaca" comparezca como testigo.

"Creo absolutamente en el relato que me hicieron Edwin y Wilmar. Ellos están a disposición de la Justicia, a declarar y a contar los hechos tal cual fueron. Vamos a pedir que citen a las personas que estuvieron el sábado y domingo en ese departamento, a toda la gente que estaba en el lugar", manifestó.

En diálogo con la prensa, Pierri expresó: "Me llama la atención que las víctimas del supuesto hecho vuelven al lugar al día siguiente y la denuncia se hizo cinco días después".

Previamente, en declaraciones al programa Buena Gente que se emite por radio Provincia AM 1270, el abogado habló acerca de un audio en el cual uno de los involucrados le ofrece a una de las denunciantes un arreglo económico para que el escándalo no saliera a la luz.

"No le doy ningún valor al audio que está circulando. Quiero aclarar que esa persona masculina no es Cardona y tampoco Barrios. Es fácil de comprobar. No tienen nada que ver las voces", explicó Pierri.