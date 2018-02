"Chiqui" Tapia: "Yo no veo fantasmas"

Fotos DEFENSA. Claudio "Chiqui" Tapia salió al cruce de los cuestionamientos a los árbitros del fútbol argentino.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, salió al cruce de las críticas contra el arbitraje argentino, tan cuestionado en los últimos días por los errores cometidos en algunos partidos, pero principalmente en los que tuvieron como protagonistas a River Plate y a San Lorenzo de Almagro.

"Chiqui" Tapia fue abordado por la prensa en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en la previa del partido entre Independiente y Gremio, y se mostró convencido de la honestidad de los colegiados.

"Cuando uno instala algo, sólo el tiempo te da la posibilidad de demostrar que no es así. No está bien mezclar e insultar al Presidente de la Nación en la cancha", declaró en Radio Continental, haciendo referencia a los cánticos contra Mauricio Macri tanto en el partido de River como en el de San Lorenzo.





El poder de Boca

Además, en estos días, Marcelo Tinelli dio su veredicto sobre el lugar que ocupa el Xeneize en el fútbol argentino ante lo cual Tapia comentó: "Si Boca hace 400 y pico de días que va puntero, por algo es. Yo soy el primero que quiero que haya más transparencia en el fútbol".

La máxima autoridad de la AFA intentó no polemizar, según su visión no está ocurriendo nada extraño en el fútbol, el favoritismo no tiene lugar y concluyó: "No veo fantasmas, los prejuicios van a continuar. Tienen que ayudarme desde adentro".

"Chiqui" Tapia se mostró convencido de que en el fútbol argentino hay transparencia y que el mejor equipo del torneo será el campeón de la Superliga, al margen de la actuación de los árbitros.

También pidió a los dirigentes de los clubes no entrar en polémicas sin sentido para evitar que el fútbol argentino pueda despegar definitivamente.