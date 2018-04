Neuroeducación: estrategias y técnicas educativas centradas en el funcionamiento del cerebro

15/04/2018 -

¿QUÉ ES LA NEUROEDUCACIÓN, PARA QUÉ SIRVE?

Hace unos días he asistido a un congreso latinoamericano sobre la neuroeducación que se realizó en el Paraninfo de la Unse y me ha permitido conocer algunos detalles más del conocimiento personal que tengo, la neuroeducación es realmente muy importante para el aprendizaje en el niño y por qué no, en el adulto; también se abordó sobre el neurodesarrollo del niño en paralelo con el aprendizaje y la educación más que todo escolar. He salido satisfecho del congreso porque encontré muchos conceptos nuevos y actualizados que permiten que me enriquezca más sobre mi profesión, es como yo digo, nuestra profesión y todas en general, se optimizan siempre y cuando el estudio, la investigación y todo tipo de congreso, curso y/o talleres sean continuos, aunque los años de experiencia que lleve uno en su profesión sean de muchos años. Me gustó la organización y el abordaje de lo que permite un nivel internacional de un congreso tan importante como la neuroeducación, felicito a los organizadores y vamos a lo nuestro… La pregunta del que ignora este tipo de neurociencia será ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación o neurodidáctica es una nueva visión de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Esta nueva disciplina educativa fusiona los conocimientos sobre neurociencia, neuropsicología y educación, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La neuroeducación cambiará la forma en la que los niños estudian y aprenden. Se trata de un proyecto de desarrollo científico en el que se quieren aunar los conocimientos que tenemos acerca de cómo funciona el cerebro con lo que se sabe acerca de los procesos educativos sobre el terreno. Normalmente, el ámbito en el que se centra la neuroeducación es la educación en ámbitos escolares y académicos. Es una dinámica de aprendizaje basado en neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral al ámbito escolar.

FACTORES QUE INTERVIENEN

En neuroeducación y neurodidáctica se aplican todos los conocimientos que ha ido recopilando las ciencias cognitivas y la neurociencia durante los últimos 25 años. Algunos de los hallazgos más importantes lo explico a continuación:

1 LA PLASTICIDAD CEREBRAL Y NEUROGÉNESIS La plasticidad cerebral ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en el campo de la neurociencia. El cerebro es “plástico”, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida. Además es capaz de crear constantemente nuevas neuronas y conexiones entre ellas si se le provee de la estimulación adecuada.

2 LAS NEURONAS ESPEJO Las neuronas espejo son un grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como c u a n d o observamos a alguien realizarla. Y no sólo ocurre con acciones, sino también con las expresiones emocionales. Por ello se cree que son la base de la empatía y de la adquisición del lenguaje. Los conocimientos sobre las neuronas espejo son muy importantes para la neuroeducación o neurodidáctica.

3 EMOCIONES Y APRENDIZAJE Las emociones interactúan con los procesos cognitivos, por ello una parte clave de la neuroeducación se refiere a manejar las emociones para que no sólo no interfieran sino que beneficien el proceso de aprendizaje. Se pretende enseñar a los niños a ser conscientes de sus sentimientos y tomar el control de estos y de su conducta. Es importante que aprendan a reconocer cuando están enfadados, tristes y poder manejar estas emociones. Además, un alto nivel de estrés dificulta el aprendizaje, por ello es importante crear un buen clima de aprendizaje, sin estrés, y enseñarles a manejar la ansiedad. Pero no sólo gestionar las emociones negativas nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento académico, sino que se sabe también que el aprendizaje de material que evoque emociones se aprenderá mejor y será más permanente. Esto es lo que se llama un aprendizaje significativo.

4 DISLEXIA Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Los avances en trastornos del aprendizaje nos permiten, no solo a aportarles a estos niños un apoyo personalizado, sino a ofrecerles las mejores herramientas para que superen sus dificultades.

5 TANTO LA EXPERIENCIA COMO LA GENÉTICA NOS INFLUYEN Desde casi los inicios de la neuropsicología ha habido un debate muy fuerte acerca de si lo que somos se debe a nuestra experiencia o a nuestra genética. Hoy, la mayoría de los expertos coinciden en que ambas cosas son fundamentales para nuestro desarrollo. La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre ello. Los niños puede que tengan una serie de capacidades más o menos instauradas, que se les dé mejor una cosa que otra, pero esto es algo que siempre se puede entrenar y modificar. Otros campos de investigación que se aplican a la educación son el entrenamiento en razonamiento, mejora en la memoria de trabajo, en la consolidación de la memoria, recuperación de recuerdos y tratamientos para problemas de aprendizaje.