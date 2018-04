Guillermo Barros Schelotto tuvo elogios para sus dirigidos

23/04/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, apreció anoche que para que el "partido ante Gimnasia y Esgrima (el club en el que se formó y debutó en primera) del próximo domingo sea definitorio para llegar al título había que ganar hoy, por anoche" ante Newell’s, algo que el conjunto "xeneize" consiguió por 3 a 1.

"Para que fuera clave el partido del próximo domingo con Gimnasia en La Plata había que ganar", enfatizó el "Mellizo" en la conferencia de prensa post partido desarrollada en la sala de prensa de la Bombonera.

"Pero también hay que tener en cuenta que desde enero que no podemos juntar a los mismos once jugadores en cancha, aunque siempre el que entró respondió para el equipo", agregó.

"Hoy hubo varios jugadores a los que les faltaba continuidad y por eso en el primer tiempo nos costó un poco, pero cuando en la segunda parte lo mandamos a (Emanuel) Reynoso más al medio, encontramos más juego y fuimos justos ganadores", explicó.

Se lo vio molesto con los zagueros centrales Lisandro Magallán y Santiago Vergini tras el gol de Héctor Fértoli para Newell’s, y la explicación no salió de la lógica. "Lo que opino de las jugadas se lo digo a mis futbolistas y lo que puedo decir es que me molesta que somos nosotros los que les damos las oportunidades a los rivales. Lo mejor del equipo fue que fuimos superiores al rival, y lo peor es justamente que no me gusta que nos hagan goles", apuntó.

"Y en cuanto a lo que se viene diciendo de los arbitrajes, se generó últimamente una discusión en los medios muy injusta para nosotros y para ellos. Y respecto de lo que dijo Ariel Penel sobre que no fue penal el que hizo Gonzalo Verón contra Independiente, lo único que puedo decir es que ante el error, silencio y mucho trabajo", disparó.

Ramón Ábila marcó los dos primeros goles de Boca pero según Barros Schelotto "él y Walter Bou están peleando un lugar y van a seguir jugando alternadamente".

"Y respecto de los colombianos, estuvieron haciendo gimnasio Edwin Cardona y Wilmar Barrios, y pueden estar el miércoles con Palmeiras (en la Bombonera, desde las 21.45)", amplió. Las chances de que Cristian Pavón se vaya a Europa después del Mundial saltaron a la mesa.

"A Pavón le digo que debe recordar que las cosas que disfruta en Boca no las va a disfrutar en ninguna otra parte".