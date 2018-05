Conseguir pareja por las redes sociales

20/05/2018 - U na de cada cinco parejas de Estados Unidos se forma gracias a los portales de citas. Es que, en ese país, internet se convirtió en la segunda vía para empezar una relación, después de la tradicional presentación a través de amigos en común. Sin embargo, este sistema puede ser muy frustrante. Reconocemos que buscar pareja por las redes sociales puede ser fantástico, pero hacemos un llamado de atención sobre los posibles inconvenientes. 1) No conoces bien al otro. Los neuropsicólogos sugerimos evitar la “confianza ciega” al ver los perfiles de los candidatos. Aseguran que no revelan mucho sobre las personas y que tienen grandes deficiencias para definirlas de forma precisa. Los perfiles no captan la esencia de una persona y, además, la información que se aporta puede dar lugar a equívocos. Por ejemplo, alguien puede escribir que le gustan los momentos románticos y quien lo lee puede deducir que a esa persona le gusta ir a ver una película de cine sensual, cuando en realidad lo que disfruta es cumplir con el objetivo de tener a la otra persona en una situación íntima, someterla y sacar provecho por la idea con la cual siempre lo tuvo en sus pensamientos enfermizos; porque para que la persona que sedujo se encuentre con la seducida le mostró situaciones de su vida totalmente irreales como su persona, su autoestima, sus estados de ánimo, sus motivaciones, finalizando por fotografías de su cuerpo y genitales totalmente irreales; el objetivo final del seductor es cumplir con la meta de saciarse con la sumisión del otro seducido. 2) Hay demasiada oferta. La gran cantidad de candidatos y de información sobre ellos puede sobrepasar la capacidad de asimilación de los usuarios y hacer que terminen por cerrarse. Los neuropsicólogos lo comparamos con una forma de simbolizar estas situaciones que lo denominamos los “supermercados del amor”. Otros autores dicen que varias investigaciones demuestran que las personas a las que se les presentan muchas opciones (como pasa en las góndolas del súper) tienden a tomar decisiones pobres y perezosas. Esto es grave para la integridad de una persona en soledad. No estamos diciendo que conquistar por Internet sea malo, sólo prevenimos a los usuarios sobre las contraindicaciones que tiene el sistema. Nos encontramos ante una gran oleada de personas que prefieren buscar pareja o conocer gente a través de internet y las redes sociales. Pero, ¿qué grado de veracidad tienen los perfiles que encuentran?, ¿resulta más exitoso ese método que el tradicional? Partimos de la base de que dichas personas buscan cariño o vinculaciones con otras personas. Haciendo alusión a la primera pregunta que hemos formulado, debemos recordar que el engaño ha desempeñado siempre un papel en el cortejo, incluso en ocasiones resulta algo necesario para atraer a una pareja potencial, afirmando por ejemplo: ¡sí, me encanta bailar! o para conseguir relaciones satisfactorias duraderas, refiriendo frases como: ¡Me encantas, vos está mucho más fuerte que tu amigo! Un sondeo llevado a cabo en la universidad de Boston, por Jeana Frost, y otros autores como Nicole Ellison y Jefferey Hancock, sugieren que tras estudios realizados se concluye que las personas tienden a reducir dos kilos y medio de su peso en la información de los perfiles. Las facetas que más falsean los hombres en internet son el nivel de estudios, los ingresos económicos, la edad y el estado civil. Por el contrario, las facetas que más falsean las mujeres son el peso, la apariencia física y la edad. ¿Por qué existe tanta inexactitud? Numerosos estudios muestran que la comunicación transmitida por computadoras, celulares o iphons desinhibe y provoca que las personas digan cualquier cosa que les pase por la cabeza, sin filtro. Generalmente, utilizan seudónimos en vez de nombres reales, lo que propicia una mayor desinhibición y por lo tanto, sus frases no están sujetas a las normas sociales. Además, no existen consecuencias, ni manifestaciones físicas, gestuales que haga que las personas repriman sus comportamientos. Como resultado a todo esto, quienes se citan en internet, tienden a crear “un yo ideal”, es decir, generan un perfil y se comportan como les gustaría realmente ser, escondiendo su verdadero yo y por lo tanto, su verdadera personalidad. El yo ideal, también está vinculado a la persona que todo el mundo querría conocer y con el que querría mantener una relación, es decir, el prototipo perfecto. Este prototipo siempre sigue las bases que va creando nuestra sociedad; debe ser una persona alta, delgada, con buena capacidad económica, con ojos penetrantes, con pelo abundante, divertido, cariñoso, atento, respetuoso, activo, es decir, algo irreal. Por lo tanto, en las redes sociales existe una oferta muy amplia y funciona muy rápido, por lo que hay pocas personas que soporten siquiera la más mínima imperfección en una pareja potencial. La realidad es que, para mantener una relación duradera es necesario la paciencia, habilidad y esfuerzo, algo que no suelen llevar a cabo las personas que seducen por las redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp), pues encuentra a otra persona en un solo click. Si lo que realmente se desea es buscar el amor, las mentiras sólo generan una pérdida de tiempo, pues continuamente tendrás que ponerte una careta de tu yo ideal y a lo largo del tiempo, incómoda.