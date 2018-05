"Los amistosos para nosotros son importantes"

Fotos DESTACADO. Emmanuel Mas anotó el único gol del encuentro en la victoria de Boca ante Talleres en la provincia de Córdoba el último sábado.

21/05/2018 -

Fue un amistoso distendido para Boca. El bicampeón logró clasificar a ocatvos de final de la Copa Libertadores el miércoles pasado y afrontó el encuentro ante Talleres, en Córdoba, con tranquilidad.

"Para los que no hemos tenido la posibilidad de jugar muchos minutos estos partidos son importantes’, reconoció Emmanuel Mas, quien anotó el único gol del encuentro.

Al ingresar al campo de juego, los jugadores de la "T" recibieron con un pasillo al campeón, una tradición española importada para la ocasión: "Es importante disfrutar, valoramos mucho lo que hicieron los chicos de Talleres, el pasillo, eso se disfruta mucho".

El lateral izquierdo venía de anotar ante Huracán, en lo que fue empate 3-3 por la última fecha de la Superliga y volvió a convertir.

"Estoy contento porque se me vienen dando los goles, disfruto mucho el día a día en este club. Y lo hice con derecha. Lo hice con el palo de golf", bromeó por haber anotado con su pierna menos hábil.

Pensando en lo que será el semestre que se viene, expresó: "Siempre se espera que lleguen refuerzos, a los que vengan hay que incorporarlos al grupo y darles confianza. Lo más importante es que vengan a sumar".





Para cerrar, habló de la Selección

"Me quedé con la bronca de no haber tenido la posibilidad de la Selección, pero entiendo al técnico: es una época de recambio. En lo personal los objetivos se fueron cumpliendo. Más allá del traspié contra España, que sirve, creo que el grupo de la Argentina está muy bien de la cabeza y eso es lo más importante. Ojalá que traigan la Copa y si no que dejen una buena imagen", concluyó.