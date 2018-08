Con Gago y Benedetto, Boca tiene confirmada la formación

Hoy 17:29 -

Boca visitará mañana a Libertad de Paraguay por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Libertadores, en el que no será un encuentro más. Por primera vez desde su lesión allá por noviembre del 2017, Darío Benedetto será titular y disputará un partido oficial nuevamente.

Esta mañana en Casa Amarilla, y previo embarque a Paraguay, Guillermo Barros Schelotto probó en el táctico Gago junto a Pérez y Barrios en el medio, lo que significa que en este esquema, "Pintita" le ganó la pulseada al uruguayo Nández.

De esta forma, el mellizo pondrá nuevamente la mitad de cancha ideal que alguna vez intentó pero que por lesiones de uno o de otro, no pudo tener.

Por otra parte, está la vuelta del goleador Darío Benedetto (que fue al banco pero no jugó contra Huracán). Guillermo, corrió a Zárate a la franja izquierda y puso al "Pipa" de 9, formando así el tridente junto a Pavón y el ex Vélez.

Benedetto, reaparecerá por primera vez tras la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió el 17 de noviembre pasado, y de la tendinitis aquileana que lo sacó sobre el final de la pretemporada cuando parecía estar todo listo para su vuelta.

Con el escándalo sucedido en los últimos días en la Copa por malas inclusiones o sanciones no cumplidas, Boca encendió el alerta y es por eso que la única duda que tiene Guillermo es si podrá contar o no con Ábila para este encuentro. El ex Huracán viajó a Paraguay pese a que se entrenó con los no convocados debido a un cuadro febril que acusa, y ante la negativa de Conmebol que no puede asegurar al club si está suspendido o no.

De esta forma, el equipo que enfrentará a Libertad mañana en Paraguay buscando mantener la diferencia conseguida en la Bombonera, será con: Andrada; Jara, Goltz, Magallán, Mas; Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto y Zárate.