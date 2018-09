Video | Ronald Koeman: "Boca tiene más historia"

Fotos Ronald Koeman en la Bombonera

Hoy 08:06 -

Un histórico como Ronald Koeman, actualmente técnico de Holanda, viajó hasta Buenos Aires para no perderse el Boca – River del domingo.

El recordado defensor del súper Barcelona de Johann Cruyff ya se inclinó por uno de los dos: “En lo personal, espero que Boca gane porque tiene más nombre y más historia. Tengo grandes recuerdos de Maradona, Riquelme y Tevez. Son grandes jugadores de la historia del fútbol”, tiró sonriente.

Por otro lado, el técnico elogió a la Bombonera. "Es un estadio místico, en Holanda tenemos la imagen de este campo como un ambiente fantástico, y tiene un gran reconocimiento en todo el mundo. Es un honor poder estar aquí pisando el césped". Y destacó sobre la hinchada Xeneize: "El fervor y el ambiente que demuestran los hinchas de Boca”.

Por último, en diálogo con la prensa oficial de Boca Juniors, el ex defensor habló sobre lo que significa la rivalidad entre Boca y River. “Esta clase de partidos hay que vivirlos. Yo tengo experiencia con Barcelona enfrentando al Real Madrid o, en Holanda, con Ajax frente a Feyenoord. También estuve en Inglaterra con Liverpool y Everton, pero Boca vs River no se compara con ningún derby. Seguramente vamos a ver un gran partido”, cerró.